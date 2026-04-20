Este lunes 20 de abril se registró un sismo, en Japón, con una magnitud de 7.5, siendo la costa oriental y el noreste del país las zonas más afectadas. Según los informes proporcionados por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el sismo fue de una profundidad de 10 km, por lo que se activó la alerta por tsunami. Poco después esta fue descartada.

¿Por qué se descartó la alerta de tsunami tras terremoto en Japón?

Tras el terremoto, Minoru Kihara, secretario jefe del gabinete, expuso que no se han registrado heridos ni grandes daños provocados por el siniestro. No obstante, se emitió la orden de evacuación no obligatoria en los municipios de la región afectada.

Luego de analizar los datos sísmicos, se dio de baja la alerta de tsunami en Japón: la agencia meteorológica registró una ola de tsunami de 80 centímetros que azotó, unos 40 minutos después del sismo, en un puerto en Kuji en Iwate, pero pronto se descartó esta alerta.

Asimismo, se dio un aviso sobre olas que posiblemente midan hasta un metro, en la extensión de la costa nororiental del pacífico, pero las autoridades aseguraron que no hay peligro de tsunami.

Un posible megaterremoto

A pesar del descarte de tsunami, el terremoto de 7.5 puede desencadenar uno nuevo con magnitud de 8.0 o superior. Según la JMA, “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

Por su parte, la primera ministra, Sanae Takaichi, manifestó “Para aquellos de ustedes que viven en zonas para las que se han emitido alertas, por favor evacúen a lugares más elevados y seguros”.

Una mayor actividad sísmica

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica, ya que se encuentra sobre cuatro placas tectónicas importantes. La zona sufre alrededor de mil 500 temblores al año, siendo el 18% de los terremotos de todo el mundo. Aunque en su mayoría son de bajas magnitudes, hay otros que llegan a afectar gravemente debido a su ubicación e impacto.

En 2011 sucedió el terremoto más fuerte registrado en este siglo, con una magnitud de 9.0, 18 mil 500 muertos y/o desaparecidos, y que causó la fusión del núcleo en la central nuclear de Fukushima.

Las agencias meteorológicas emitieron, en 2024, una alerta por un posible megaterremoto en la zona de la Fosa de Nankai, la cual se extiende 800 kilómetros bajo el mar, en donde la placa tectónica del Mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la placa continental sobre la que se encuentra Japón.

Con esta información, se declaró que un terremoto en la Fosa de Nankai podría causar un tsunami, y como consecuencia, la muerte de alrededor de 280 mil personas.

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