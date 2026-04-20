Hace poco más de una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un nuevo mensaje en su perfil oficial de Truth Social respecto a la guerra en Irán.

El mandatario estadounidense aseguró que está ganando la guerra "por mucho" luego de que "las cosas están yendo bastante bien, nuestros militares han hecho un trabajo increíble". Por otro lado, aprovechó el mismo mensaje para atacar a los medios que consideró "fallidos" por su cobertura de la guerra en Medio Oriente que dejaría mal parado a Estados Unidos.

"Si lees las 'falsas noticias', como el fallido New York Times, el completamente horrendo Wall Street Journal, o el ahora casi difunto, por suerte, Washington Post, podrías pensar que estamos perdiendo la guerra. El enemigo está confundido, porque obtienen estos reportes del medio y aun así se dan cuenta de que su marina ha sido eliminada, su fuerza aérea se fue a pistas más oscuras, no tienen equipo anti misiles o anti aviones, sus líderes originales ya no están (esto ha sido un cambio de régimen) y quizá lo más importante de todo , el bloqueo, el cual no quitaremos hasta que obtengamos un trato, está destruyendo a Irán" escribió.

Trump sostiene el bloqueo en Ormuz

El bloqueo que Estados Unidos mantiene en el estrecho de Ormuz a puertos y buques iraníes se realiza luego de que desde Teherán se utilizara el cierre de esta vía como punto de presión que ha afectado el mercado internacional. De acuerdo con Trump, este reciente movimiento estadounidense está provocando una pérdida millonaria significativa en Irán.

Según el presidente de Estados Unidos, Irán está "perdiendo 500 millones de dólares por día, un número insostenible incluso en el corto plazo. Los medios 'Anti-América' están apoyando a Irán para vencer, pero eso no va a suceder porque yo estoy a cargo. Justo como la gente apátrida que utilizó cada onza de su limitada fuerza para pelearme en la elección, así lo harán con Irán. El resultado será el mismo - el resultado ya es el mismo" sentenció el mandatario.

¿Habrá segunda ronda de negociaciones entre EU e Irán?

Estas declaraciones se dan en medio de la incertidumbre sobre si se realizará una segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán pactada para el día de mañana en Islamabad, Pakistán. Las dos partes mantienen las acusaciones cruzadas después del incidente del domingo, cuando Estados Unidos abrió fuego y abordó un carguero iraní y desde Teherán se mantienen desconfiados y critican "las contradicciones" de Washington. Tanto Irán como Estados Unidos han enviado señales mixtas sobre la posible reunión de mañana en Pakistán, pese a que la tregua acaba el miércoles.

Mientras tanto, se espera que representantes de Líbano e Israel se reúnan el próximo jueves para celebrar una segunda ronda de negociaciones respecto a su conflicto aledaño.

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OB

