Rusia amenaza con responder si Estados Unidos retoma ensayos nucleares

El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, aseguró este lunes en un comunicado que su país está dispuesto a responder de manera proporcional si Estados Unidos u otros países violan la moratoria sobre ensayos nucleares.

En su discurso, publicado por el PIR Center, el funcionario ruso respondió a las recientes declaraciones de Washington, en las que se planteó la posibilidad de retomar las pruebas nucleares a gran escala, por lo que Rusia advirtió que, en caso de llevarse a cabo, no dudaría en actuar.

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"Rusia, por su parte, se adhiere estrictamente a la moratoria nacional sobre ensayos nucleares, declarada en 1990. Sin embargo, si Estados Unidos u otros países realizan tales ensayos, la respuesta de Rusia será, sin duda, adecuada y proporcional", se lee en el comunicado.

Riabkov advirtió que la reanudación de los ensayos traería consecuencias fatales para el Tratado de Prohibición Total de los Ensayos Nucleares, razón por la cual el Gobierno ruso mantiene esta postura.

Rusia advierte respuesta proporcional ante pruebas nucleares

La parte rusa está convencida de este modo que "tal medida desencadenaría una reacción en cadena en este ámbito, que llevaría a que varios países con potencial nuclear militar, y no solo los signatarios del tratado, retomen los ensayos nucleares a gran escala" , añadió.

"Hemos tomado nota de la manifiesta disposición de Washington a comenzar de inmediato a aumentar su arsenal nuclear más allá de los límites del START", así como reanudar las pruebas nucleares, señaló Riabkov.

El viceministro añadió que observa "la ausencia de cualquier indicio de que Washington esté dispuesto a emprender esfuerzos integrales para reducir el potencial de conflicto, teniendo en cuenta todos los factores que afectan a la estabilidad estratégica".

Fin del START III agrava tensión entre Rusia y Estados Unidos

A principios de febrero expiró el START III, firmado entre Rusia y Estados Unidos, y que limitaba la cantidad de ojivas nucleares almacenadas por ambos países.

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A pesar de que Moscú llamó a Washington a prolongar un año el mantenimiento de esos límites sin renovar el tratado, la Casa Blanca no dio pasos en esa dirección.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que China -que dispondría ya de más de medio millar de cabezas nucleares- participe en las próximas negociaciones de desarme , mientras Moscú exige, por su parte, la participación en el futuro tratado de Francia y el Reino Unido.

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