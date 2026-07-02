OMS declara oficialmente el fin del brote de hantavirus en un crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves el fin del brote de hantavirus detectado en un crucero, luego de que la última persona que permanecía bajo vigilancia sanitaria concluyera su periodo de cuarentena con un resultado negativo en la prueba de detección del virus. Tras confirmarse que no representaba un riesgo de contagio, la persona pudo regresar a su hogar, dando por cerrado oficialmente el brote.

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"Nos complace anunciar que el número total de casos relacionados con este brote sigue siendo trece, incluidos tres fallecidos. Se identificaron más de 650 contactos, que tuvieron seguimiento por parte de las autoridades sanitarias de 33 países y territorios", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhano Ghebreyesus.

Ningún caso de hantavirus fue reportado desde el 25 de mayo.

En breve más información…

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NA