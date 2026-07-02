Skarlent Rodríguez, modelo y ganadora de Miss Grand Orlando 2025, y su novio José Castro, murieron durante los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio.

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Tras una ardua búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados en La Guaira, uno de los estados más afectados por el desastre natural, mientras que sus familias solicitaron apoyo económico para poder costear los funerales de la reina de belleza.

Permanecieron juntos hasta el final

De acuerdo con sus familiares, la pareja se encontraba en el departamento donde vivía, en Catia La Mar, cuando ocurrió el sismo. Los cuerpos no fueron hallados inmediatamente, sino con el paso de los días; los cadáveres se encontraban abrazados al momento de ser encontrados, según la prensa venezolana.

"Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final", se lee en la descripción de la campaña de recaudación. La meta de la colecta es reunir cerca de 22 mil dólares (poco más de 385 mil pesos) para cubrir los servicios funerarios. En menos de 24 horas, desde su publicación, la campaña ya había superado los 15 mil dólares (262 mil 842 pesos) en donaciones.

¿Quién era Skarlent Rodríguez, reina de belleza localizada en Venezuela?

Skarlent Rodríguez era una modelo venezolana de 23 años que en 2025 ganó el título de Miss Grand Orlando, hito que marcó el inicio de su carrera en la industria del modelaje. Además de este gran logro en el concurso de belleza, su carrera destacaba por colaborar con distintas marcas de moda, así como por destacar en redes sociales, por lo que se le podría señalar como una “influencer” que compartía su vida, tanto privada como profesional, con sus seguidores.

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Han pasado ocho días desde la catástrofe que sacudió Venezuela y cambió la vida de una infinidad de familias venezolanas. Las búsquedas por rescatistas continúan; mientras encuentran sin vida a algunos, como el caso de Skarlent y su novio, permanece la esperanza de encontrar con vida a otros venezolanos, como es el caso de Hernán Alberto Gil Flores, de 43 años, que fue rescatado sano y salvo tras permanecer atrapado durante más de una semana bajo los escombros del estacionamiento del centro comercial Galerías Playa Grande en la ciudad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, misma localidad en la que se encontraba la reina de belleza.

Con información de AP.

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