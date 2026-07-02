Deportaciones masivas de Trump se intensifican: ICE arresta a 10 mil migrantes en 5 días con este cambio de estrategia

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 10 mil personas durante un periodo de cinco días a finales de junio, lo que marcó un fuerte impulso por parte de la agencia encargada de implementar la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.

Las cifras de arrestos, obtenidas de una persona familiarizada con la información que habló bajo condición de anonimato para comentar datos que no se han divulgado públicamente, llegan después de que la agencia cambiara su enfoque: pasó de redadas en grandes ciudades a métodos más discretos para alcanzar los objetivos de deportación del presidente estadounidense.

Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está intensificando las acciones contra ciudades específicas, los arrestos continúan y están aumentando.

El número total de arrestos durante el periodo de cinco días que comenzó el viernes y terminó el martes equivale a aproximadamente dos mil capturas diarias. No estaba claro dónde se habían realizado los arrestos.

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El aumento de arrestos fue informado en primera instancia por The New York Times.

"Desde el primer día, los agentes del DHS han cumplido la promesa del presidente Trump al pueblo estadounidense de arrestar y deportar a extranjeros ilegales criminales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos, miembros de pandillas y terroristas", según dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. "Nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país ilegalmente, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos".

La noticia de los arrestos también se conoce mientras el número de personas ingresadas en cárceles del ICE aumentó en junio a alrededor de 39 mil , después de haberse mantenido cerca de 30 mil al mes desde febrero, según información obtenida por The Associated Press.

El ICE no divulga públicamente los datos de arrestos, lo que dificulta hacer comparaciones exactas con periodos anteriores. Pero, de acuerdo con datos proporcionados al Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y analizados por The Associated Press, dos mil arrestos por día marcarían un fuerte incremento respecto a periodos previos.

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Diciembre registró la mayor cantidad de arrestos del ICE desde el inicio del gobierno de Trump , y aun así ese mes promedió mil 283 arrestos por día en todo el país.

En enero, en un momento en que el gobierno llenó las calles de Minneapolis y las regiones aledañas con cientos de agentes de inmigración, los arrestos promediaron alrededor de mil 212 por día en todo el país.

JM