Pareja recibe 21 azotes por besarse durante un live de TikTok en Indonesia

Una joven pareja fue castigada públicamente con azotes este jueves en la provincia Indonesia de Aceh, conocida por la estricta aplicación de la ley islámica, luego de que un tribunal de la sharía los declarara culpables por besarse durante una transmisión en vivo en TikTok.

Como sanción, el tribunal ordenó que ambos recibieran 21 azotes con una vara de ratán, al considerar que infringieron la normativa islámica al besarse sin estar casados. El castigo se llevó a cabo en un escenario instalado en el parque municipal Bustanussalatin, en la ciudad de Banda Aceh, ante la mirada de al menos un centenar de personas. La pena fue ejecutada por personas vestidas con túnicas y capuchas.

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La pareja, formada por un hombre de 22 años y una mujer de 25, fue detenida en abril después de que una transmisión en vivo del 27 de febrero, en la que se besaban dentro de un automóvil en Banda Aceh, se volviera viral dando lugar a denuncias ante las autoridades locales de la sharía.

Aceh es la única provincia de Indonesia, un país de mayoría musulmana, que aplica una versión de la ley islámica. El gobierno central laico concedió a la región el derecho a implementar la ley religiosa en 2006 como parte de un acuerdo de paz para poner fin a una guerra separatista.

En 2015, Aceh amplió la ley para que se aplicara también a los no musulmanes, que representan alrededor del 1% de la población de la provincia.

Ley permite hasta 100 latigazos por delitos contra la moral

La ley permite hasta 100 latigazos por delitos contra la moral, como el adulterio o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. También se permite el castigo con azotes para quienes apuestan y toman, y para mujeres que visten ropa ajustada o hombres que no acuden a la oración del viernes.

La pareja castigada el jueves fue condenada a 25 latigazos cada uno, pero la pena se redujo a 21 azotes porque ya habían pasado cuatro meses en prisión.

El tribunal también confiscó un celular y una memoria USB que contenía el video en vivo de TikTok como prueba, para ser destruidos.

Otras cuatro personas recibieron azotes en público el jueves por apostar en internet y por adulterio.

Amnistía Internacional Indonesia afirmó que los azotes públicos en Aceh constituyen una violación de los derechos humanos porque son crueles, inhumanos y degradantes para la dignidad humana, aunque Indonesia ha ratificado una convención que exige la abolición de los castigos inhumanos.

"Ese comportamiento podría considerarse inapropiado porque las redes sociales son vistas por personas de diversos grupos de edad, incluidos niños. Pero ¿es un delito que justifique prisión o incluso azotes? Eso sería excesivo", sostuvo Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia, el jueves.

Aini Nadhirah, un residente de Banda Aceh de 22 años que asistió a los azotes, dijo que la preocupación pública por el castigo podría servir de lección para otros.

"En mi opinión, estos azotes están totalmente justificados porque sirven como advertencia a otros residentes de Aceh para que sean más cuidadosos al usar las redes sociales. También crean conciencia de que esas acciones son inaceptables, educando así al público", dijo Nadhirah.

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NA