Tras las múltiples amenazas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado en los últimos meses sobre llevar a cabo una eventual invasión a Cuba, este jueves el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, señaló que, aunque no quiere la guerra, tampoco le tiene miedo.

Durante una entrevista con el medio británico Sky News, el líder cubano respondió a los diferentes discursos que el mandatario estadounidense ha realizado sobre una posible invasión a Cuba, destacando que su Gobierno ya se está preparando para ese escenario.

Díaz-Canel asegura que Cuba está preparada para defenderse

"No queremos una guerra (con Estados Unidos), pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados", dijo el jefe de Estado cubano.

Díaz-Canel aseguró que la retórica "amenazante" —y casi diaria— del Gobierno estadounidense sobre una agresión contra Cuba forma parte d e "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica" para atemorizar al país y constituye una "atrocidad y una afrenta" a la dignidad del pueblo cubano.

"Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie; al contrario, brindamos solidaridad al mundo. Por lo tanto, Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", agregó.

Las tensiones aumentan en medio de sanciones y el bloqueo económico

El mandatario cubano se pronunció tras las declaraciones de Trump, quien aseguró este miércoles que, después de muchas décadas, Cuba se estaba "acercando" a la órbita estadounidense. Esto ocurre casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de La Habana, al tiempo que mantiene el bloqueo económico contra la isla.

A juicio de Díaz-Canel, la actual Administración estadounidense ha dicho "muchas mentiras" y ha "manipulado" a la opinión pública internacional, mientras Cuba enfrenta un punto de "máxima presión" tras el endurecimiento del bloqueo, que está afectando la vida diaria de los cubanos.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de Estados Unidos y a la que se sumaron en mayo sanciones contra toda persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores clave como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

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El Ejecutivo cubano solicitó esta semana a la Asamblea General de la ONU una sesión para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. La reunión tendrá lugar, previsiblemente, el 7 de julio en Nueva York.

Preguntado por Sky News si, tras las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, se toma en serio las amenazas de Trump, Díaz-Canel dijo estar dispuesto a luchar "hasta la última gota de sangre" para defender los derechos, la independencia y la soberanía de Cuba.

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