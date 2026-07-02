La tarde del miércoles, elementos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército mexicano lograron rescatar con vida a "Sarita", una perrita que permanecía atrapada entre los escombros de un edificio derrumbado en el municipio de Vargas, en el estado de La Guaira , luego de los sismos registrados el pasado 24 de junio, los cuales dejaron miles de personas fallecidas y lesionadas.

El hallazgo se produjo mientras efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaban labores de búsqueda y rescate en la zona afectada.

En ese momento se acercó un hombre, quien manifestó a los uniformados que mientras buscaba a su hija, posible víctima del desastre, escuchó ruidos entre los escombros de un inmueble colapsado.

Los uniformados acudieron al sitio; el binomio canófilo, integrado por la soldado Guardia Nacional Tonantzin Arroyo Sarmiento y la perra rescatista "Kai" localizaron a "Sarita"; después de trabajos de corte y remoción de escombros, el sargento Julio Cesar Castro Díaz, efectuó la extracción de la perrita, logrando su recuperación con vida.

El nombre original de can es "Sara", pero los rescatistas le llaman ahora de cariño "Sarita" y luego fue entregada a su dueño.

El hombre rompió en llanto y dijo que ese hecho le daba esperanza de encontrar a su hija, por lo que continúan los trabajos de búsqueda y rescate en el área donde se logró rescatar a la perra.

Estas acciones forman parte de las actividades de búsqueda y rescate que realiza el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria "Yumare", en las áreas afectadas por los sismos.

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Sigue envío de ayuda humanitaria a Venezuela

El miércoles la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que un avión de transporte pesado C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Mexicana, había despegado de la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela.

Con la finalidad de trasladar insumos médicos y electrónicos, para el restablecimiento de los servicios básicos y la atención médica de la población damnificada.

En un comunicado la dependencia señaló que entre los artículos que se transportaron se encuentra material de primeros auxilios de la Cruz Roja Mexicana.

También cinco plantas generadoras de energía eléctrica para apoyar en el suministro de luz eléctrica en las áreas donde este servicio colapsó.

Desde el 24 de junio de 2026, con el vuelo logístico de este miércoles, suman cinco vuelos de ayuda humanitaria transportando 240 elementos del Ejército.

Entre ellos, 151 rescatistas del Batallón de Atención a Emergencia, 60 médicos, camilleros y enfermeras; ocho binomios canófilos del Ejército y 10 de la Guardia Nacional, 11 elementos de la Fuerza Aérea Mexicana; 13.1 toneladas de medicamentos, entre estas, 8.3 toneladas de Defensa, 4.8 toneladas del IMSS-Bienestar.

Además, cuatro toneladas de equipo y material para actividades de salvamento y rescate, ocho plantas generadoras de energía eléctrica y 80 kilos de medicamentos de la Cruz Roja Mexicana.

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NA