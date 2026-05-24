El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, agradeció este domingo los acuerdos que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, estaría negociando con Irán. Afirmó que el mandatario estadounidense sostiene " firme compromiso con la seguridad de Israel ".

Netanyahu aseguró que coincide con Trump en que "cualquier acuerdo final con Irán debe eliminar el peligro nuclear" .

Las declaraciones del funcionario israelí surgen luego de que Donald Trump diera a conocer que estaría llevando a cabo negociaciones con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y también para poner fin al programa nuclear del país de Medio Oriente.

X / @netanyahu

La alianza entre Israel y Estados Unidos nunca ha sido más sólida: Netanyahu

Desde redes sociales, el primer ministro israelí compartió que sostuvo una llamada con el mandatario del país del norte y destacó los acuerdos que éste lidera con Irán para "eliminar el peligro nuclear".

"Esto implica desmantelar las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán y retirar su material nuclear enriquecido de su territorio", aseveró el funcionario israelí.

Netanyahu reconoció que la alianza entre él y Trump, así como la que sostienen entre Israel y Estados Unidos, "se ha demostrado en el campo de batalla y nunca ha sido más sólida" .

"Mi política, al igual que la del presidente Trump, permanece inalterable: Irán no tendrá armas nucleares ", sentenció.

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El avance de los acuerdos de paz

El pasado sábado, Trump informó que se están negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con Irán que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz y que será anunciado próximamente.

"Actualmente, se están discutiendo los aspectos y detalles finales del acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el estrecho de Ormuz", declaró.

Trump explicó que mantuvo "una conversación productiva" con los líderes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, que ejerce como mediador con Irán .

Con ellos, dijo, negoció un "memorando de entendimiento sobre la paz con Irán", que está pendiente de finalización.

Resistencia de Teherán

El anuncio de Trump se produce después de que el Ministerio de Exteriores iraní, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los mediadores paquistaníes afirmaran que se lograron avances significativos en las negociaciones de paz.

Durante las últimas semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado propuestas de acuerdo a través de Pakistán, pero Trump ha expresado su frustración porque Teherán no se compromete a dejar de enriquecer uranio y el republicano ha amenazado con retomar la ofensiva militar, rompiendo el alto el fuego vigente desde abril.

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FF