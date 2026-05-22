Este 22 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que el Gobierno de México firmará un acuerdo de entendimiento con la empresa brasileña Petrobras, a través del cual se busca colaborar en el desarrollo de metodologías relacionadas con la exploración de crudo en aguas profundas y someras .

"Vamos a firmar un acuerdo de entendimiento con Petrobras [...] ha desarrollado diversas actividades que nos interesan; una es la actividad de exploración en aguas profundas, con distintas metodologías. En este momento es la empresa más desarrollada del mundo en este tipo de exploraciones. Entonces nos interesa trabajar con ellos en este tema", señaló.

Junio, el mes de la firma con Petrobras

Durante "La Mañanera" de este viernes, la Mandataria explicó que la empresa también ha desarrollado investigación en campos maduros para explotar petróleo bajo distintos mecanismos . Además, precisó que sigue evaluando asistir a Brasil para firmar más convenios .

"En junio queremos firmar el entendimiento con ellos. Todavía no sé si voy a ir a Brasil , estamos en eso, porque hay muchos temas en el país, no por otra cosa, pero eso no quiere decir que no tengamos el acuerdo de entendimiento entre Pemex [Petróleos Mexicanos] y Petrobras", precisó.

El 13 de mayo pasado, arribó a México un equipo técnico de Petrobras especializado en producción, exploración y transformación para trabajar junto con especialistas de Pemex: "Ya vinieron, ya trabajaron y regresaron a Brasil", dio a conocer esta mañana.

El mes pasado, la Presidenta informó que su Administración acordó establecer una colaboración con la empresa brasileña Petrobras para el intercambio de desarrollos tecnológicos en materia energética . Señaló que ambas partes coincidieron en trabajar de manera conjunta para aprovechar capacidades en áreas como la extracción de petróleo y la producción de biocombustibles.

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FF