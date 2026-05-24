Donald Trump dice no tener prisa por llegar a un acuerdo de paz con Irán

La tan esperada firma del acuerdo entre Irán y Estados Unidos se ha retrasado, y podrían pasar todavía varios días antes de cerrar el entendimiento, que de todos modos sigue tomando forma y sobre el cual las negociaciones continúan de manera intensa.

Después de la aceleración inicial de Donald Trump, que hacía prever un avance inminente en un acuerdo de paz con Irán, fue el propio mandatario estadounidense quien bajó las expectativas: "No hay apuro, el tiempo está de nuestro lado".

Aunque habló de negociaciones constructivas y de discusiones que continúan incluso sobre el lenguaje a utilizar en los puntos más delicados, la Casa Blanca considera que aún se necesitará tiempo antes de obtener la aprobación definitiva de ambas partes. Una aprobación que, por ahora, no ha llegado desde Teherán.

Según explicaron algunos funcionarios estadounidenses, esto también se debe al sistema "lento y opaco" iraní, que dificulta la rapidez en la toma de decisiones del régimen.

Sin embargo, los Guardianes de la Revolución iraníes volvieron a advertir: "El obstruccionismo de Estados Unidos sobre algunas cláusulas corre el riesgo de hacer fracasar el acuerdo".

Si finalmente el pacto se firma en los próximos días, ya se especula con una nueva ronda de conversaciones en Islamabad el próximo 5 de junio. Pero respecto al acuerdo cuyos detalles todavía se están negociando, Estados Unidos e Irán presentaron versiones diferentes.

Según Teherán, uno de los temas pendientes es el de los activos iraníes congelados en el exterior. Sobre el programa nuclear, además, la postura iraní parece más firme. Aunque el presidente Masoud Pezeshkian afirmó estar dispuesto a "tranquilizar al mundo respecto a que Irán no busca armas nucleares", Teherán aseguró que no aceptó ninguna propuesta nuclear y reiteró que el tema será tratado después de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra, en un período de entre 30 y 60 días.

Según la versión de la administración estadounidense, el acuerdo contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del bloqueo a los puertos iraníes. Un bloqueo que -aseguró Trump- seguirá vigente hasta que se firme el pacto.

MF