Un tramo de la escalera original de la Torre Eiffel, compuesto por 14 peldaños, fue vendido el pasado jueves 21 de mayo por 450.160 euros a un coleccionista francés, informó la casa de subastas Artcurial.

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La pieza data de 1889

La pieza, de 2.75 metros de altura y 1.75 metros de diámetro, pertenecía a la escalera helicoidal diseñada en 1889 bajo la dirección del ingeniero Gustave Eiffel para conectar el segundo y el tercer piso del emblemático monumento parisino. Fabricada en acero remachado y chapa metálica, la estructura descansa sobre una base cruciforme y formaba parte del recorrido que permitía antiguamente a los visitantes ascender hasta la cima de la llamada 'Dama de Hierro'.

El segmento subastado, identificado como el tramo número 1 de la escalera original, procedía de una colección privada en la que permaneció durante más de cuatro décadas. Su precio estimado de partida oscilaba entre 120 mil y 150 mil euros.

La instalación de un ascensor entre los dos últimos niveles de la Torre Eiffel en 1983 obligó al desmontaje de la escalera y a su división en 24 secciones, muchas de las cuales fueron adquiridas por coleccionistas e instituciones internacionales.

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Algunas piezas terminaron en lugares emblemáticos del mundo

Algunas de estas piezas terminaron en lugares emblemáticos del mundo, como los jardines de la Fundación Yoishii en Yamanashi (Japón) o en las inmediaciones de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Otras permanecen en colecciones privadas.

Artcurial recordó que unos pocos de los tramos vendidos en aquella época continúan en Francia y conservados por sus compradores originales. En 2016, otro segmento de la escalera fue adjudicado por 523.800 euros, mientras que el récord para una pieza de este tipo sigue siendo el alcanzado en 2008 en una subasta de Sotheby's, cuando un comprador estadounidense pagó 552.750 euros.

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AS