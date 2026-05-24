El Mundial 2026 de la FIFA unirá los destinos de Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa mediante un récord absoluto en la historia del deporte. Los dos futbolistas jugarán su sexta Copa del Mundo , una hazaña poco común en el deporte que consagra sus largas trayectorias. Este logro subraya la disciplina de ambos atletas para mantenerse en la élite durante más de dos décadas de competencia al más alto nivel .

El guardameta de la Selección Mexicana ya se reportó en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la capital del país. El arquero busca asegurar su lugar en la lista definitiva de Javier "Vasco" Aguirre bajo los tres postes del equipo azteca durante la justa deportiva .

La preparación de Memo Ochoa en el CAR

La llegada de Ochoa al CAR marca el inicio de su concentración oficial de cara al torneo organizado en México, Estados Unidos y Canadá. El portero, al igual que el resto de los elementos convocados por Aguirre, sabe que la competencia interna es fuerte, pero confía en su experiencia previa para liderar al grupo desde la zona defensiva del campo.

Lee también: UEFA cambiaría el formato de las eliminatorias para el Mundial y la Eurocopa

El último baile de CR7 con Portugal

Por su parte, el delantero luso encabeza la convocatoria oficial de la selección de Portugal para esta nueva edición del torneo. El atacante confirmó ante los medios de comunicación que este será su último certamen internacional, por lo que espera despedirse levantando el ansiado trofeo . La noticia dio la vuelta al mundo, generando nostalgia entre los aficionados que han seguido su carrera desde sus inicios.

Durante sus recientes declaraciones, el exjugador del Real Madrid expresó su deseo de guiar a su país hacia la máxima gloria deportiva. Su presencia en la cancha aporta jerarquía y liderazgo a una plantilla llena de jóvenes promesas europeas . Por su parte, Roberto Martínez, entrenador nacional, confía en la capacidad del veterano para resolver encuentros cerrados gracias a su instinto goleador intacto y su mentalidad ganadora a prueba de todo.

Récords en la mira del astro portugués

El capitán portugués tiene metas claras para su despedida mundialista y buscará dejar una huella imborrable en los libros de estadística.

Hasta la fecha, el goleador europeo acumula ocho anotaciones en sus cinco participaciones previas, cifra que buscará incrementar este verano . Superar la barrera de los diez goles es uno de los grandes incentivos para el atacante en esta justa.

Los aficionados de todo el planeta esperan con ansias el silbatazo inicial para presenciar la historia en los estadios de la región. Ver a estas dos leyendas en acción será uno de los grandes atractivos del evento deportivo más esperado del año.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF