Hay claros indicios de que la guerra en Medio Oriente está lejos de terminar; al contrario, esta corre el riesgo de expandirse. Basta tener en cuenta que este miércoles, Israel y Estados Unidos, recrudeció sus bombardeos contra las fuerzas de seguridad de Irán y otros símbolos de poder, a la vez que Teherán prometía destruir por completo la infraestructura militar y económica de Oriente.

En una sesión de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó que el torpedo de un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní. Agregó que el ataque del martes por la noche fue el primero de ese tipo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial.

Además de bombardear Teherán en el quinto día del conflicto, Israel golpeó al grupo político-paramilitar libanés Hezbollah —respaldado por Irán—, mientras que Irán disparó contra Bahrein, Kuwait e Israel. A medida que el conflicto se descontrolaba, el Ministerio de Defensa de Turquía dijo que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo turco. Y un buque de guerra iraní se hundió frente a la costa de Sri Lanka, aunque no estaba claro de momento qué ocurrió.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que la televisión estatal anunció que se pospondría la ceremonia luctuosa por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, quien falleció el primer día iniciado el conflicto.

La guerra ha matado a más de mil personas en Irán y a decenas en Líbano, al tiempo que ha interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, ha trastocado el transporte marítimo internacional y dejado varados a cientos de miles de viajeros en Medio Oriente .

Israel dijo que atacó edificios asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, que se encargó de la sangrienta represión contra los manifestantes en enero que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos en el país.

El ejército israelí también dijo que atacó edificios asociados con el mando de seguridad interna de Irán, que también ha reprimido manifestaciones en el pasado. También bombardeó localidades cerca de Beirut el miércoles.

Israel y Estados Unidos han dicho que quieren que el público iraní derroque la teocracia del país. Los ataques contra fuerzas de contraprotesta probablemente forman parte de ese esfuerzo.

La televisión estatal iraní mostró las ruinas de edificios en el centro de la capital, Teherán, y a entrevistados quejándose de que los ataques dañaron sus hogares. También se han reportado ataques en la ciudad seminario chií sagrada de Qom, dirigidos contra un edificio asociado con un panel clerical encargado de elegir al próximo líder supremo de Irán. Medios locales dijeron que este estaba vacío en el momento del ataque.

La televisión estatal ha comenzado a llamar al conflicto la "guerra de Ramadán" , una referencia al mes sagrado musulmán de ayuno que se celebra actualmente. Pero ese término también sugirió que los líderes están tratando de preparar al público para que la guerra continúe durante algún tiempo.

El almiranteBrad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Medio Oriente, hizo eco al decir: “Apenas hemos comenzado”.

Cooper y las fuerzas estadounidenses han dañado las defensas aéreas de Irán y eliminado misiles balísticos, lanzadores y drones. El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que eso ha llevado a un descenso en los lanzamientos desde Irán.

Aun así, el miércoles resonaron explosiones en el cielo sobre Jerusalén, y el ejército israelí dijo que Irán había lanzado misiles hacia el país. Irán también ha atacado en toda la región. Por la mañana sonaron sirenas antiaéreas en todo el reino insular de Bahrein, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

Las autoridades dijeron que 32 personas fueron rescatadas del buque iraní que se reportó en apuros frente a la costa de Sri Lanka. No estaba claro de inmediato qué le ocurrió con el buque ni cuántas personas había a bordo. El ejército de Estados Unidos dijo anteriormente que ya había destruido 17 buques iraníes y que su objetivo era hundir "toda la Marina" .

Al menos mil 45 personas han muerto en Irán, dijo el miércoles la Fundación de Asuntos de Mártires y Veteranos de Irán; 11 en Israel; más de 50 en Líbano y seis soldados de Estados Unidos.

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió amenaza

"La continua mala conducta y el engaño de Estados Unidos en la región tendrá como costo la destrucción completa de la infraestructura militar y económica de la región", afirmó la organización paramilitar en un comunicado emitido a través de la televisora estatal.

Después de que Irán paralizó el paso de petroleros a través del Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa casi una quinta parte del petróleo mundial, los precios del crudo Brent subieron a 84 dólares por barril, más de un 15% desde el inicio del conflicto y en su nivel más alto desde julio de 2024.

Los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial y mermar las ganancias corporativas. Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años, y murió el primer día de los ataques.

Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un compromiso diplomático. Mojtaba Jamenei, un hijo del difunto ayatolá, desde hace tiempo ha sido considerado entre ellos, a pesar de que nunca ha sido elegido ni nombrado para un cargo gubernamental.

En una señal de que el liderazgo de Irán sólo buscará consolidar su poder después de enfrentar su mayor desafío en décadas en recientes protestas nacionales, el jefe del poder judicial advirtió el miércoles que “quienes cooperen con el enemigo de cualquier manera serán considerados un enemigo”.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó a quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país.

"Todo líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar y liderar el plan de destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos y al mundo libre y a los países de la región, y reprimir al pueblo iraní, será un objetivo para su eliminación", escribió en X.

No está claro cómo responderá Washington si se elige a un nuevo líder del molde de Jamenei. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que “el peor caso sería hacer esto, y luego que alguien tome el control que sea tan malo como la persona anterior”.

Aunque ha instado a los iraníes a levantarse contra sus líderes, Trump desde entonces pareció restar importancia a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al afirmar el martes que "alguien desde dentro " del régimen iraní podría ser la mejor opción para asumir el poder.

"Toda la gente que teníamos en mente está muerta" , señaló.

