El peso mexicano abre este miércoles 4 de marzo presentando pérdidas frente al dólar en medio de los conflictos bélicos que se han suscitado en Medio Oriente. A las primeras horas de este día, la divisa nacional se sitúa en los mercados internacionales en 17.60 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0.11% con respecto al cierre overnight , de acuerdo con datos del portal financiero Bloomberg en Línea.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 117.7228 pesos por dólar.

El motivo de la caída del peso

El estallido de la guerra en Medio Oriente y la incertidumbre inflacionista derribaron el ánimo de los inversionistas en la mayoría de las plazas financieras. El peso mexicano y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vivieron un martes negro. La moneda se depreció 2.3% y el principal indicador bursátil del país cayó 3%; para ambos fue el peor día en 11 meses.

Bloomberg reportó que el dólar acabó en 17.70 pesos al mayoreo, aunque tocó las 17.88 unidades. Al menudeo, el dólar se vendió en 18.14 pesos en Banamex, 36 centavos más que el lunes y primera vez que rebasa los 18 en dos meses.

El peso fue víctima de una migración masiva de capitales debido al recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente, dijo el analista del bróker EBC Financial Group, Felipe Mendoza.

La agresión directa contra la legación diplomática de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudita, y la contraofensiva de la administración de Donald Trump evaporaron el apetito por el riesgo, privando al peso y otras divisas emergentes de su principal soporte de liquidez.

El valor de otras divisas

Este miércoles, las diez principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran una gran depreciación frente al dólar. El peso mexicano es la séptima divisa peor posicionada; le anteceden el peso argentino y el real brasileño. En ganancias, encabezan la libra esterlina y el euro.

Tipo de cambio en los principales bancos de México este 4 de marzo de 2026

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 16.95 18.29 BBVA Bancomer 16.85 17.99 Banorte 16.50 18.05 Banamex 17.12 18.14

Hoy, la mejor opción de venta es en Bancomer. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

