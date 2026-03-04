El mando militar estadounidense responsable de los ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico confirmó ayer martes 3 de marzo que inició operaciones conjuntas con Ecuador para combatir ese flagelo.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó en la red social X que ambos países habían lanzado maniobras militares contra "organizaciones terroristas designadas" en Ecuador, junto con un video en que se veía el sobrevuelo de helicópteros.

"Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios de América Latina y el Pacífico para combatir el flagelo del narcoterrorismo", afirmó el ejército estadounidense en una publicación en X.

"Juntos, estamos tomando medidas decisivas para hacer frente a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio", añadió.

On March 3, Ecuadorian and U.S. military forces launched operations against Designated Terrorist Organizations in Ecuador. The operations are a powerful example of the commitment of partners in Latin America and the Caribbean to combat the scourge of narco-terrorism.



Together,… pic.twitter.com/MrkKZcrDbs— U.S. Southern Command (@Southcom) March 4, 2026

El anuncio se dio un día después de que Quito anunciara que Washington se había sumado a una "nueva fase" en su guerra contra las drogas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cercano al estadounidense Donald Trump, afirmó que Washington se encontraba entre los "aliados de la región" que participaban en estas nuevas operaciones contra los cárteles de la droga, que utilizan los puertos de su país para enviar cocaína de contrabando a los mercados internacionales.

El lunes pasado, Noboa se reunió en Quito con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur.

En la cita abordaron planes de "intercambio de información y coordinación operativa" en aeropuertos y puertos, señaló la presidencia en un comunicado.

X / @Presidencia_Ec

La lucha de Ecuador

Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través del vecino Ecuador.

El tráfico de narcóticos ha desatado una sangrienta guerra territorial que ha convertido a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más mortíferos en pocos años.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder en 2023.

En diciembre del año pasado, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF