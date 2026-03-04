A cuatro días del inicio de las ofensivas contra Irán, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles que su país está “ganando de manera contundente” el conflicto. Asimismo, adelantó que las fuerzas estadounidenses comenzarán a emplear bombas de gravedad de alta precisión , y subrayó que cuentan con un arsenal “casi ilimitado” de este tipo de armamento.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el funcionario resaltó la superioridad operativa de Estados Unidos y aseguró que sus fuerzas han logrado imponerse estratégicamente sobre su adversario , luego de informar la destrucción de un navío de guerra iraní en el océano Índico.

“Estados Unidos está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. (...) Esto nunca se concibió como una pelea justa”, declaró Hegseth, al enfatizar la postura firme de Washington frente a Teherán.

El secretario afirmó que la Operación 'Furia Épica' iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado "el doble de poder aéreo" de la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio del año pasado.

"Más bombarderos y más cazas están llegando precisamente hoy y, ahora, con el control total de los cielos, emplearemos bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, 1 mil y 2 mil libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas", advirtió.

Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, informó de que la capacidad de disparo de misiles balísticos desde la parte iraní ha caído un 86 % desde el primer día de combate , con una disminución del 23 % solo en las últimas 24 horas.

"Los disparos desde drones de ataque unidireccionales han disminuido un 73 %", agregó.

Según Caine, el Comando Central estadounidense ha pasado ya "de grandes grupos de ataques deliberados con municiones de largo alcance, lanzadas desde fuera del alcance de fuego del enemigo , a realizar ahora ataques de precisión desde dentro, directamente sobre Irán".

La operación lanzada por Estados Unidos en conjunto con Israel ya ha resultado en la muerte de Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

A su vez, seis soldados estadounidenses han fallecido hasta el momento como consecuencia de la respuesta iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha prometido que la ofensiva de Estados Unidos contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares , y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, la cual dice que podría llegar "muy pronto".

