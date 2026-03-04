Alemania, Francia y Reino Unido: Estas medidas militares podrían tomar contra Irán

En un comunicado reciente, Francia, Alemania y Reino Unido aseguraron estar dispuestos a actuar de manera defensiva contra el régimen iraní. Entre estas medidas se incluye la destrucción de su capacidad de lanzamiento de misiles y drones, con fin de proteger los intereses propios así como los de sus aliados del Golfo Pérsico.

El anuncio se produjo en medio de una intervención militar sin precedentes, luego de ataques producidos, tanto por Estados Unidos como de Israel, en contra del territorio iraní, lo que desencadenó una respuesta de Teherán, capital de Irán, con lanzamientos de proyectiles contra Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Kuwait y Jordania, países que albergan bases militares estadounidenses.

Esto dijeron los mandatarios de Francia, Alemania y Reino Unido

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, lanzaron un comunicado conjunto en el que manifestaron estar “consternados por los ataques indiscriminados y desproporcionados con misiles lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel”.

Te puede interesar: Gobiernos aceleran evacuaciones en Medio Oriente por escalada del conflicto en Irán

En el texto, afirman que tomarán medidas para defender sus intereses y los de sus aliados , y que posiblemente dichas medidas defensivas destruyan la capacidad de lanzamiento de misiles de irán. Asimismo, los tres gobiernos manifestaron un acuerdo en el que se trabajará en conjunto con EU y los aliados de la región.

El comunicado surge luego de una jornada de violencia en Medio Oriente, en la que EU e Israel lanzaron, el sábado pasado, la “Operación Furia Épica”, una campaña de bombardeos masivos contra instalaciones nucleares, bases de misiles y centros de mando en Teherán, Isfahán, Qom y otras ciudades de Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que dicha operación está justificada como una resolución a las amenazas nucleares de Irán. Por su parte, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, la describió como un ataque preventivo a estas amenazas.

Como respuesta, Irán bombardeó a Israel y a instalaciones militares estadounidenses en países vecinos, aunque estos no hayan participado en el ataque inicial.

El comunicado de las tres entidades europeas supone un gran giro en su política, pues, tradicionalmente, prefieren la diplomacia y sanciones sobre la intervención militar directa.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL