Sheinbaum de visita en Guadalajara el próximo viernes; ¿a qué vendrá?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, que el próximo viernes 6 de marzo estará de visita en la ciudad de Guadalajara como parte de su agenda gubernamental y de seguridad.

Ante la pregunta que hizo una reportera acerca de sus motivos para estar en la ciudad, Sheinbaum indicó que, parte del itinerario es inaugurar una preparatoria CBTIS, pero, la principal razón será encabezar la “Mañanera” junto:

"Con el Gabinete de Seguridad, allá con el gobernador [Pablo Lemus] y su equipo".

Cabe plantear que el móvil de la reunión se contextualiza a diez días del operativo llevado a cabo en Tapalpa, el cual tenía por fin la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” —líder del Cártel Nueva Generación (CNG)—. La misión cobró la vida de elementos de la Guardia Nacional, criminales, una mujer civil, y la del propio “Mencho” quien fue abatido por la defensa mexicana.

De forma casi paralela integrantes del CNG empezaron a realizar bloqueos carreteros, incendio de tractocamiones, autos particulares y en tiendas de conveniencia en distintos puntos de Jalisco; los cuales llevaron al Gobierno del Estado a activar el Código Rojo por dos días seguidos.

¿Qué ocurrió el 22 de febrero en Guadalajara?

El pasado domingo 22 de febrero se realizó un operativo en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, donde se confirmó la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG) desde su fundación en 2009.

De acuerdo con la información oficial, este perdió la vida cuando era trasladado a la Ciudad de México tras la acción encabezada por el Ejército mexicano.

Tan solo el pasado 1 de marzo, los restos del criminal fueron velados en un recinto funerario de la colonia San Andrés, en la ciudad de Guadalajara.

AO