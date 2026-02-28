Un consejo interino conformado por el Presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, Golamhosein Mohseni Eyei, jefe del Poder Judicial, y un jurista del Consejo de Guardines serán los encargados de gobernar el país islámico tras la muerte de Alí Jamenei , según la Constitución del país. La elección del nuevo líder supremo iraní recaerá en la Asamblea de Expertos, conformada por 88 clérigos del Islam que deberán elegir al nuevo ayatolá.

Te puede interesar: Trump confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí en ataques de EU e Israel

Los integrantes del órgano elector son elegidos por voto popular cada ocho años. Tiene la facultad exclusiva de nombrar, supervisar e incluso destituir al líder. Para designar al sucesor se requiere mayoría absoluta entre sus miembros. Entre los requisitos, los aspirantes deben probar dominio en jurisprudencia islámica, es decir, en la sharia —ley divina—, basada en el Corán y en el Sunna, enseñanzas y dichos de moralidad del profeta Mahoma.

Mientras se concreta la elección, el consejo interino busca garantizar continuidad institucional y control sobre las Fuerzas Armadas y la Guardia Revolucionaria. El Presidente asumirá un papel central en el Gobierno iraní, pero no sustituirá el liderazgo ni el papel del líder supremo.

El proceso de selección puede derivar en dos escenarios: la designación de un solo líder supremo —como ha ocurrido en las únicas dos ocasiones en las que la Asamblea de Expertos ha elegido un ayatolá desde la revolución iraní de 1979— o la creación de un liderazgo colegiado, posibilidad prevista en la Constitución.

También puedes leer: Rusia afirma ante la ONU que la justificación de Trump para atacar Irán es 'infundada'

Tras la elección, el nuevo líder supremo deberá ser reconocido formalmente y asumirá el control de las directrices estratégicas del país . El Presidente continuará como Jefe del Ejecutivo, encargado de la administración cotidiana y la política económica, pero subordinado a la autoridad del ayatolá.

La muerte de Jamenei, confirmada por el Presidente Donald Trump, abre la puerta a una elección que no había sido convocada desde 1989 , cuando él mismo fue designado líder supremo de Irán.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP