Rusia afirma ante la ONU que la justificación de Trump para atacar Irán es 'infundada'

Rusia sostuvo este sábado ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los argumentos del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para justificar un ataque conjunto con Israel contra Irán carecen de sustento.

El representante permanente ruso ante Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, afirmó que las declaraciones del Mandatario estadounidense, quien señaló que la operación buscaba impedir que Irán desarrollara un arma nuclear, no tienen fundamento. Según el diplomático, esas afirmaciones no están respaldadas por hechos.

El embajador también desestimó las acusaciones de Washington sobre el programa nuclear iraní, tema que Estados Unidos negociaba con Teherán, y subrayó que Irán ha reiterado de manera constante que no pretende fabricar armas nucleares y que cumple con sus compromisos establecidos en el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

"Irán ha subrayado en repetidas ocasiones su disposición a basar los nuevos acuerdos con Estados Unidos en la preservación de su condición de Estado no poseedor de armas nucleares, siempre que se observe y respete su derecho legítimo como Estado parte en el TNP, a desarrollar tecnologías nucleares con fines pacíficos", afirmó.

En este sentido, Nebenzia cargó contra los Estados miembros que "en lugar de condenar la agresión y la muerte de civiles iraníes" se centran en defender que "el régimen iraní debe comprender que no tiene otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y balísticos".

En concreto, tildó de "absurda" la declaración conjunta de los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania porque, según dijo, "solo se condenan los ataques de Irán contra los países de la región".

"Compañeros, piensen por un momento. Este tipo de reacción se produce en un momento en el que Irán ha sido objeto de ataques armados y militares en pleno momento álgido del proceso de negociación activa. La hipocresía de nuestros colegas europeos no conoce fronteras. Ni siquiera se trata de un doble rasero", añadió.

En este sentido, el embajador ruso condenó las "acciones agresivas" de Estados Unidos e Israel y pidió que cesen "inmediatamente".

"Insistimos en la reanudación inmediata de los esfuerzos de solución política y diplomática y en la búsqueda inquebrantable de soluciones basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses. Rusia, como siempre, está dispuesta a proporcionar toda la asistencia necesaria para esa labor", apuntó.

