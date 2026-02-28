Trump confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí en ataques de EU e Israel

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, tras los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses e israelíes contra Teherán, en una escalada que eleva de forma drástica la tensión en Medio Oriente.

A través de su cuenta en Truth Social, el Mandatario estadounidense aseguró que Jameneí falleció como resultado de la ofensiva y lanzó un mensaje contundente en el que defendió la operación militar conjunta.

“Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto. Esto no es solo justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses, y para aquellas personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinados o mutilados por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre”, escribió.

Trump aseguró que el líder iraní no pudo evadir los sistemas de inteligencia y seguimiento de Estados Unidos, y afirmó que la operación se realizó en estrecha coordinación con Israel. “No pudo evitar nuestros sistemas de inteligencia y de seguimiento altamente sofisticados y, trabajando estrechamente con Israel, no había nada que él o los otros líderes que han muerto junto a él pudieran hacer”, señaló.

El Presidente estadounidense calificó el momento como una oportunidad histórica para Irán. “Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, agregó, al tiempo que aseguró que integrantes de las fuerzas de seguridad iraníes estarían buscando inmunidad. En su mensaje advirtió: “Ahora pueden tener Inmunidad, ¡luego solo tienen Muerte!”.

Asimismo, anticipó que los bombardeos continuarán si es necesario. “Los bombardeos intensos y precisos continuarán, sin interrupción durante toda la semana o, mientras sea necesario, para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN EL MUNDO”, afirmó.

El ataque se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre el programa nuclear iraní. Trump ha insistido en que busca un acuerdo que limite el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán , mientras el gobierno iraní sostiene que tiene derecho a desarrollar su programa nuclear y rechaza negociar otros temas como su programa de misiles o el apoyo a grupos armados en la región.

