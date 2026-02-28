Familiares del ayatolá Ali Jameneí fallecieron en ofensiva de EU, según agencia iraní

La hija, el yerno y el nieto del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, fallecieron durante los ataques ejecutados la mañana del sábado por fuerzas de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica , informó la agencia iraní de noticias FAR, medio cercano a la Guardia Revolucionaria.

De acuerdo con la publicación, el medio logró confirmar la muerte de los tres familiares tras contactar a fuentes vinculadas a la oficina del líder supremo , quienes ratificaron que los decesos fueron consecuencia directa de la ofensiva estadounidense-israelí.

La agencia añadió que una de las nueras de Jameneí también perdió la vida durante uno de los ataques perpetrados ese mismo día, en medio de una ofensiva que impactó objetivos en Teherán y otras ciudades estratégicas.

El Presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que el ayatolá Ali Jameneí, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

"Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

También, el embajador iraní ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, aseguró este sábado en Nueva York, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad, que los ataques constituyen "un crimen de guerra y un crimen contra la humanidad" por la muerte de civiles inocentes, entre ellos cientos de niños.

De momento no se ha podido verificar de manera independiente el alcance de los ataques israelíes y estadounidenses en la República Islámica, donde no se permite a los medios internacionales acudir ni tomar imágenes en los lugares afectados por los bombardeos.

