Irán declara 40 días de luto por la muerte de Jameneí

Irán inició 40 días de luto oficial tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, fallecido durante los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. La televisión estatal confirmó el deceso la mañana de este domingo y anunció el periodo de duelo nacional que marcará la vida política y religiosa del país .

La Guardia Revolucionaria también ratificó la muerte del dirigente, quien encabezaba el régimen iraní desde 1989, y convocó a la población a mantener la unidad y la cohesión interna frente a la ofensiva extranjera. El anuncio oficial estuvo acompañado de llamados a la defensa nacional en un contexto de alta tensión regional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había informado previamente sobre el fallecimiento de Jameneí, de 86 años, y tras los ataques instó a la población iraní a recuperar el control del país después de décadas bajo el liderazgo clerical.

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, reportó que en los bombardeos también murieron la hija, el yerno, el nieto y una nuera del líder supremo , lo que amplió el impacto político y simbólico de la ofensiva.

La operación militar comenzó la madrugada del sábado contra objetivos en Teherán, así como en Tabriz e Isfahán. De acuerdo con la Media Luna Roja, los ataques han dejado hasta ahora más de 200 muertos.

