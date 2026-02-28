Irán confirma fallecimiento de su líder supremo Ali Jameneí

La televisión estatal de Irán informó la mañana de este domingo (hora local de Irán) sobre la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, tras los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica. El presidente estadounidense, Donald Trump, había anticipado previamente el fallecimiento del dirigente iraní.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria confirmó también la muerte de Jameneí y expresó su pesar. “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos (…) Su martirio a manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es símbolo de su virtud”, señaló el cuerpo militar en un comunicado difundido por la agencia Fars.

En el mismo mensaje, la corporación castrense convocó a los distintos sectores sociales a mantener la unidad y cohesión nacional, exhortando a una participación decidida en la defensa del país para demostrar solidaridad frente a lo que calificó como terrorismo.

En un mensaje emocionado un presentador de la televisión estatal que anunció la muerte de Jamenei dijo que el país entrará en 40 días de luto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este sábado que el ayatolá Ali Jameneí, de 86 años y quien ha ejercido como líder supremo de Irán desde 1989, murió en los ataques y llamó al pueblo iraní a "recuperar" su país tras décadas de régimen de los ayatolás.

"Jameneí, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jameneí y su banda de matones sanguinarios", escribió Trump en su red Truth Social.

La agencia de noticias Fars, afín a la Guardia Revolucionaria, informó por su parte que la hija, el yerno y el nieto del líder supremo murieron en los ataques ejecutados en la mañana del sábado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Igualmente, el mismo medio indicó que una de las nueras de Jameneí falleció durante uno de los ataques del sábado.

La ofensiva estadounidense e israelí comenzó a primera hora del sábado contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

Los ataques se han saldado por el momento con más de 200 muertes, según los cálculos de la Media Luna Roja.

YC