Irán afirma que memorando con EU permitirá liberar activos bloqueados y vender petróleo sin restricciones

Irán aseguró este lunes que el memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos incluye la liberación de sus activos financieros congelados y la eliminación de todas las sanciones impuestas contra la República Islámica. Además, sostuvo que el acuerdo reconoce y garantiza la soberanía de Teherán sobre el estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó durante una conferencia de prensa que, una vez que el memorando sea firmado —lo cual está previsto para el próximo viernes—, las restricciones deberán quedar sin efecto. De esta manera, Irán podrá comercializar petróleo, productos petroquímicos y sus derivados sin enfrentar obstáculos ni limitaciones.

Te recomendamos: OMS alerta ante el avance de la discapacidad visual evitable

Bagaei subrayó que el acceso a "los activos iraníes bloqueados o restringidos, junto con la reconstrucción de los daños sufridos, constituyen dos cuestiones económicas fundamentales y que la parte estadounidense se compromete a actuar en ambos ámbitos" en el memorando de entendimiento que las partes tienen previsto firmar el viernes en Suiza.

Irán espera reactivar sus exportaciones de petróleo tras acuerdo con Estados Unidos

El diplomático indicó además que Estados Unidos "estará obligado" a levantar todas las sanciones, tanto primarias como secundarias, permitiendo la venta de petróleo, sus derivados y productos petroquímicos iraníes.

Bagaei también se refirió al futuro del estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara el domingo que el acuerdo garantizará un paso "permanentemente libre de peajes" por esa ruta marítima.

El vocero de la diplomacia iraní indicó que el memorando atribuye a Irán, en cooperación con Omán y en consulta con las demás partes interesadas, la responsabilidad de garantizar una navegación segura en el estrecho, y dijo que su país cobrará por los servicios que preste en ese ámbito.

Lee también: JD Vance asegura que Irán no tendrá armas nucleares tras acuerdo con Estados Unidos

Bagaei insistió en que la soberanía iraní sobre el estrecho "queda plenamente preservada" y aclaró que Teherán no pretende imponer peajes por el mero paso de los barcos, aunque sí cobrará por los servicios que presten Irán y Omán, como los relacionados con la navegación, la protección medioambiental y los seguros marítimos.

"Por los servicios que prestaremos —servicios de navegación, protección del medio ambiente, posibles seguros para los buques y otros servicios proporcionados por Irán y Omán— se establecerán y cobrarán los costes correspondientes", afirmó.

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, permanece cerrado por Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, a lo que EU respondió a mediados de abril imponiendo un bloqueo sobre puertos y buques iraníes.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

NA