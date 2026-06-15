EU aclara que retirada israelí del Líbano no forma parte del acuerdo con Irán

Tras el anuncio de la obtención de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin a las hostilidades que comenzaron el pasado 28 de febrero, este lunes un alto cargo de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que la retirada de las tropas israelíes del Líbano no forma parte de las condiciones incluidas en el memorando de entendimiento entre ambas naciones.

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El funcionario, que optó por permanecer en el anonimato, aseguró que la salida de las fuerzas militares israelíes del país no está contemplada en el memorando, ya que únicamente se determinó un alto el fuego que, según explicó, no es unilateral.

Retirada israelí del Líbano no está contemplada en el acuerdo

"La retirada no es una condición del acuerdo. El acuerdo es un alto el fuego. Y no es un alto el fuego unilateral. Eso significa que si Irán no puede controlar a (el grupo chií libanés) Hizbulá y este grupo ataca a los israelíes, Israel tendrá derecho a defenderse y responder", señaló.

Estados Unidos e Irán anunciaron el domingo haber alcanzado un acuerdo, con la mediación de Pakistán, que pone fin a la guerra iniciada en febrero y que permitirá el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

Tensiones entre Israel e Irán continúan pese al pacto

El acuerdo estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva que presenta como respuesta a los ataques de Hizbulá, aliado de Irán.

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Los ataques israelíes de las últimas semanas elevaron la tensión entre Estados Unidos e Israel, dado que Trump acusó a su aliado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de poner en riesgo las conversaciones de paz con Irán.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó este lunes que el Ejército israelí no tiene intención de retirarse de sus posiciones en el sur del Líbano tras la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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