JD Vance asegura que Irán no tendrá armas nucleares tras acuerdo con Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo que el acuerdo alcanzado con Irán para poner fin al conflicto representa un avance importante y aseguró que la República Islámica no llegará a contar con un arma nuclear.

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Durante una entrevista con la cadena Fox News, el funcionario estadounidense señaló que Washington puede afirmar “con seguridad” que Irán nunca tendrá capacidad nuclear con fines militares. Aunque reconoció que aún quedan asuntos por resolver, calificó el acuerdo como una victoria para su país.

Vance destaca acuerdo con Irán y asegura que no tendrá armas nucleares

“Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero tuvimos una gran victoria esta noche”, declaró Vance.

El vicepresidente explicó además que el pacto contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, que había sido bloqueado por Irán como respuesta a la ofensiva estadounidense , así como el levantamiento del bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos a los buques que entran y salen de puertos iraníes

El vicepresidente anunció que planea acudir a la firma oficial del acuerdo y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente, Donald Trump.

Estados Unidos e Irán preparan firma de acuerdo de paz tras meses de enfrentamiento

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, el cual será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

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Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial.

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