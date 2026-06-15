Después de confirmar el domingo que se llegó a un acuerdo con Irán para restablecer el tránsito en el estrecho de Ormuz, este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la vía marítima está parcialmente abierta y destacó que prevé que para el viernes funcione completamente , una vez que termine el trabajo de desminado.

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Durante un encuentro con la prensa con motivo de la reunión bilateral que mantuvo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia), que concluirá el miércoles y en la que Irán ha acaparado el protagonismo de la jornada, el mandatario indicó que confía en que esta semana se restablezca por completo la circulación por el estrecho.

Trump anuncia avances en la reapertura del estrecho de Ormuz

Esto se suma a la declaración que compartió en su red social Truth Social, en la que había afirmado que ya había barcos saliendo de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. “El viernes estará completamente abierto”, añadió durante su encuentro con Macron.

Hoy mismo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, había avanzado que Estados Unidos e Irán firmaron "ayer" domingo "virtualmente" el acuerdo de paz, cuya formalización está prevista para este viernes en un acto en Ginebra.

"Puede que yo esté implicado, puede que no", dijo Trump, que señaló que Vance acudirá expresamente para la rúbrica y que él "probablemente" ya no estará en Europa para entonces.

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En su mensaje apuntó que el memorando de entendimiento alcanzado con Teherán se hará público "próximamente" y señaló solamente que es un documento "muy potente" : "El acuerdo con Irán va a traer mucho éxito al mundo, porque el petróleo estuvo realmente bloqueado durante un tiempo", dijo.

Trump consideró que no cree que su país vaya a necesitar mucha ayuda extranjera porque el pacto ya establece que el estrecho será una zona abierta y libre de peajes.

"Así que no creo que vayamos a necesitar mucha ayuda, pero tampoco me parece mala idea tener uno o dos barcos ahí de algunos países; ustedes serían un gran país para hacerlo, porque nunca se sabe lo que puede pasar, pero creo que va a estar abierto y que habrá libre navegación", le señaló a Macron.

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El mandatario estadounidense apuntó su intención de centrarse en el conflicto ucraniano tras el cierre del acuerdo con Irán, y puso también su foco en el Líbano.

"También queremos ver si podemos encauzar la situación del Líbano, porque parece no terminar nunca, y es una versión en pequeño de lo que estábamos haciendo. No debería ser difícil, no debería ser difícil, así que ya veremos"; concluyó.

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