Sheinbaum reacciona a acuerdo entre EU e Irán y reapertura de Ormuz

Este lunes, durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, la Presidenta Sheinbaum celebró el acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio. La Mandataria señaló que el anuncio contribuirá a la estabilidad internacional y favorecerá un descenso en los precios del petróleo, por lo que lo consideró una “buena noticia para el mundo”.

"Pues qué bueno. Esperemos que se firme realmente este acuerdo, es esta semana. Siempre que se construye paz en el mundo, lo celebramos", señaló la Mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum dijo que tras el anuncio el precio del petróleo se redujo a unos 80 dólares por barril, lo cual "ayuda" y es una "buena noticia para el mundo".

Autoridades involucradas confirman el acuerdo y la fecha de la firma por la paz

El domingo por la noche, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunció el acuerdo de paz y luego lo hicieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las autoridades iraníes.

Ese acuerdo, que se firmará el próximo viernes, establece un alto el fuego de sesenta días, incluido el Líbano, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones a Irán y la reanudación de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Se reactiva acceso al petróleo

"Será un respiro para la economía, desde los países hasta la economía personal", remarcó Sheinbaum.

Asimismo, destacó que para algunos países "ya no solo era un problema de precio alto del petróleo, sino de acceso, de abasto" por lo que indicó que "al abrirse el estrecho de Ormuz, pues nuevamente hay la posibilidad de acceder al petróleo, principalmente para los países asiáticos y también para Europa".

El estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial, permanecía cerrado por Irán desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, a lo que Estados Unidos respondió a mediados de abril imponiendo un bloqueo sobre puertos y buques iraníes.

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OB