De las dos mil 200 millones de personas en el mundo que sufren de deterioro visual, al menos mil millones pudieron evitar padecer esta discapacidad, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La falta de acceso a servicios médicos de calidad, atención preventiva y escasez de recursos son algunas de las causas por las cuales esta problemática representa un reto a nivel mundial y es un llamado para que las instituciones, la administración pública y los ciudadanos atiendan de forma oportuna problemas oculares antes de que deriven en consecuencias más graves, como ceguera, afectaciones a la salud mental y dolores intensos en la cabeza, entre otras complicaciones.

El organismo señala que atender la salud visual, sobre todo desde edades tempranas, es vital para el desarrollo cognitivo infantil, la productividad laboral y la calidad de vida en general. También tiene repercusiones en la salud mental -pues un problema ocular puede generar depresión y aislamiento social-, así como en la forma de desarrollarse y entablar relaciones en sociedad.

El organismo estima que dos de cada tres personas que viven en países de bajos ingresos y necesitan lentes no disponen de ellos. Además, sólo una de cada dos personas que requiere intervención quirúrgica para tratar cataratas tiene los recursos y el acceso a ella; la discapacidad visual representa una “carga económica mundial muy elevada”, asegura la institución: el costo anual estimado en términos de pérdida de productividad asciende a 411 mil millones de dólares.

El organismo señala que “esta discapacidad puede tener consecuencias graves para la persona durante toda su vida. Sin embargo, muchas de ellas pueden atenuarse si se proporciona a tiempo una atención oftálmica de calidad. Las estrategias de atención oftálmica se centran principalmente en las afecciones oculares que pueden causar discapacidad visual o ceguera, como las cataratas y los errores de refracción”.

“No obstante, no debe pasarse por alto la importancia de otros problemas que no suelen provocar discapacidad visual, como la sequedad ocular o la conjuntivitis. Estas afecciones suelen ser algunos de los motivos más habituales de consulta en los servicios de atención oftálmica”, agrega.

De las mil millones de personas que padecen deterioro de la visión cercana o lejana, las principales afectaciones que presentan son presbicia, cataratas, errores de refracción, degeneración macular relacionada con la edad, el glaucoma y la retinopatía diabética.

La estimación del organismo es que la prevalencia de discapacidad visual que afecta a la visión desde lejos es cuatro veces superior en las regiones de ingresos bajo y mediano que en las de ingresos altos. En cuanto a la visión cercana, las cifras arrojan que la proporción de casos de deterioro no tratados supera el 80 por ciento en el África subsahariana occidental y central. Por el contrario, en regiones como América del Norte, Australasia, Europa Occidental y Asia y el Pacífico, la proporción es menor al 10 por ciento.

Atención oportuna, clave para abatir este problema

La OMS exhorta a la población a acudir de forma oportuna con un especialista para detectar posibles complicaciones oculares. En Jalisco, la Unidad de Patología Clínica (UPC) ofrece un servicio de valoración oftalmológica que se basa en la evaluación integral de la salud ocular del paciente. Se lleva un interrogatorio integral, pruebas de agudeza visual lejana y cercana, evaluación de fondo de ojo, de segmento anterior y de movilidad ocular.

Los especialistas de la Unidad miden la nitidez de la vista a distancia lejana y cercana, con o sin lentes. También evalúan los movimientos monoculares de convergencia y divergencia a fin de determinar la alineación de los ojos y detectar la presencia de estrabismo.

La evaluación de la visión cromática consiste en una revisión de rutina mediante el test de Ishihara con el fin de evaluar la percepción de los colores del paciente; por último, con la evaluación general se observa el estado de las cejas, párpados, conjuntiva, córnea, cámara anterior, pupila y los reflejos pupilares. De igual forma se realiza una fundoscopia, procedimiento indoloro para revisar la retina, el nervio óptico, los vasos retinianos y el vítreo.

La UPC señala que la visión puede dañarse por diversas causas, como envejecimiento, exposición al sol, enfermedades, consumo de medicamentos antihipertensivos, antiarrítmicos, antidepresivos, antihistamínicos y algunos diuréticos.

La recomendación es acudir a una evaluación oftalmológica una vez al año, pero si existen factores de riesgo la revisión debe ser más frecuente y, si es el caso, valorar la graduación del lente que se utiliza.

La detección de problemas visuales con antelación ayuda a un mejor tratamiento. AFP

Edad e ingresos, entre factores a tomar en cuenta

El rápido crecimiento y envejecimiento de la población mundial aumentan el riesgo de que incremente el número de personas que padecen de discapacidad visual, alerta la OMS.

Asimismo, la falta de atención de errores de refracción, cataratas, retinopatía diabética, glaucoma y degeneración macular relacionada con la edad también juegan un papel clave en la falta de prevención de los padecimientos. Sin embargo, varían entre países: en los de ingreso alto es más común registrar enfermedades como el glaucoma o la degeneración macular relacionada con la edad.

Entre niños, las cataratas congénitas son una de las principales causas en los países de ingreso bajo; en las naciones de ingreso medio, es más probable la retinopatía. No obstante, los errores de refracción no atendidos afectan a todas las personas de todos los países, tanto menores como adultos.

“Estas diferencias dependen, entre otros factores, de la disponibilidad de servicios de atención oftálmica, de su costo y del nivel de conocimiento de la población acerca de los trastornos que afectan a la visión y de las formas de prevenirlos y tratarlos”, añade la OMS.

El progreso del deterioro ocular

Al menos dos mil millones de personas en el mundo tienen deterioro visual.

Dos de cada tres personas que necesitan lentes y viven en países de bajos ingresos no tienen acceso a ellos.

Una de cada dos personas que necesitan intervención quirúrgica para tratar cataratas no tiene recursos ni acceso al procedimiento adecuado.

Las pérdidas de productividad derivadas de la discapacidad visual ascienden a 411 mil millones de dólares al año.

La mayoría de las personas que padecen discapacidad visual y ceguera en el mundo tienen más de 50 años.

Errores de refracción y catarata, las principales causas de la discapacidad visual.

CT