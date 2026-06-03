El hallazgo de un caso de mosca barrenadora del ganado (Cochliomyia hominivorax) en Texas encendió este miércoles las alarmas entre las autoridades sanitarias y el sector agropecuario de Estados Unidos, debido al riesgo que representa este parásito para los rebaños y otros animales de sangre caliente.

"Como era de esperar, USDA_APHIS ha confirmado la detección de una mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo (NWS) en un bovino de tres semanas de edad en el condado de Zavala, Texas", informó en X la secretaria estadounidense de Agricultura, Brooke Rollins.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) advirtió, en un comunicado oficial, que la plaga puede causar graves daños al ganado al depositar huevos en heridas abiertas.

As expected, @USDA_APHIS confirmed the detection of a New World Screwworm (NWS) fly in a 3 week old bovine in Zavala County, Texas. @USDA and Texas Animal Health @TAHC officials are taking immediate action to contain and eradicate NWS from the area.



For more… https://t.co/GJkUJl0XEI — Secretary Brooke Rollins (@SecRollins) June 4, 2026

"Las larvas de la mosca barrenadora se alimentan del tejido vivo de animales de sangre caliente", señaló el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS).

La agencia federal alertó además sobre la rapidez con la que puede avanzar la infestación, detallando que "las infestaciones no tratadas pueden provocar la muerte del animal en un plazo de una a dos semanas", indicó APHIS, que considera a la mosca barrenadora una de las amenazas sanitarias más graves para la ganadería.

¿Por qué el hallazgo del gusano barrenador en el ganado de Texas es tan alarmante?

La plaga fue erradicada de Estados Unidos en la década de 1960 gracias a un programa basado en la liberación de insectos estériles, pero las autoridades han seguido de cerca su avance por Centroamérica y México, donde se han registrado brotes en los últimos años.

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Según el USDA, la presencia de la mosca barrenadora puede generar importantes pérdidas económicas debido a la muerte de animales, la disminución de la producción ganadera y los costos asociados a la vigilancia y los tratamientos veterinarios.

De acuerdo con datos oficiales, Texas alberga el mayor inventario de ganado vacuno de Estados Unidos, con más de 12 millones de cabezas, y desempeña un papel clave en la producción nacional de carne de res.

JM