Detectan primer caso de gusano barrenador en una persona en CDMX

La presencia del gusano barrenador volvió a encender las alertas sanitarias en México, La Secretaría de Salud confirmó el primer caso humano de miasis por Cochliomyia hominivorax en la Ciudad de México , marcando un nuevo avance de esta plaga que en los últimos meses ha mostrado una expansión acelerada tanto en personas como en animales.

De acuerdo con registros de la Dirección General de Epidemiología, el contagio fue detectado durante la primera semana de mayo, en medio de un incremento nacional de casos que ya supera ampliamente las cifras reportadas el año pasado. Hasta el 22 de mayo, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica acumuló 235 casos de miasis humana, casi el doble de los contabilizados durante todo 2025.

El avance del llamado gusano barrenador preocupa especialmente porque se trata de una infestación provocada por larvas de mosca que se alimentan de tejido vivo. La enfermedad, conocida como miasis, puede afectar tanto a humanos como a animales, generando heridas profundas y complicaciones severas si no se atiende a tiempo.

Los Estados más afectados

Aunque históricamente el problema había estado más concentrado en regiones ganaderas y tropicales del país, el nuevo reporte muestra una expansión geográfica considerable. Veracruz encabeza actualmente la lista de casos humanos, seguido de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, entidades que no habían registrado contagios durante 2025 ahora también aparecen dentro de las estadísticas, incluida la capital del país.

La situación también ha comenzado a impactar a animales domésticos. Autoridades sanitarias reportaron casos en perros durante los primeros meses del año, un dato que refuerza la preocupación por la capacidad de dispersión de la plaga en entornos urbanos y rurales.

Según informes de la Organización Mundial de Sanidad Animal, entre enero y mayo de 2026 se confirmaron más de 150 casos en ganado y otras especies en México, afectando principalmente a vacas, caballos y cerdos. El organismo internacional advirtió además que miles de animales permanecen en riesgo de contagio en distintas regiones del país.

¿Cómo prevenir el contagio?

Ante estas cifras, la Secretaría de Salud exhortó a la población a reforzar medidas de cuidado para prevenir la miasis, especialmente al cuidado adecuado de cualquier lesión en la piel como cortaduras, raspaduras o incluso picaduras deben lavarse de inmediato con agua y jabón, desinfectarse correctamente y mantenerse cubiertas con gasas o vendas estériles hasta que cicatricen , ya que las moscas buscan precisamente este tipo de heridas para depositar sus huevos.

"Mantener una buena higiene personal también es clave para reducir riesgos, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores, personas con poca o nula movilidad, personas en situación de vulnerabilidad y en quienes tienen contacto frecuente con animales", señaló la dependencia.

A esto se suma la recomendación de utilizar ropa protectora, como manga larga y pantalones, cuando se realizan actividades en el campo o cerca de animales, así como el uso de repelentes autorizados en piel y ropa para evitar la presencia de moscas.

En el caso de los animales de compañía, la prevención implica una revisión constante, es decir, observar con atención zonas como orejas, patas, cola, hocico y pelaje permite detectar a tiempo cualquier herida, irritación o lesión en la piel. Si se identifica alguna, es importante limpiarla, mantenerla protegida y acudir de inmediato con un médico veterinario autorizado. También recomendó evitar que el animal se lama o rasque la zona afectada, ya que esto puede agravar la lesión.

Ante signos como presencia de gusanos en heridas, mal olor, inflamación severa, daño en el tejido, dolor, irritación o lesiones que no cicatrizan; es fundamental buscar atención médica o veterinaria de manera inmediata.

En caso de sospecha de miasis por Gusano Barrenador del Ganado, la población puede comunicarse a los siguientes números:

800 751 2100

079

(55) 5337-1845 (Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, UIES).

¿Qué es y cómo se infecta el Cochliomyia hominivorax en personas?

De acuerdo con la DGE, la Cochliomyia hominivorax es una mosca exclusiva del continente americano cuya larva actúa como parásito obligado, capaz de invadir los tejidos de cualquier animal de sangre caliente vivo, incluido el ser humano, produciendo miasis. El nombre común, "gusano barrenador" hace referencia al comportamiento alimentario de las larvas, que perforan o "barrenen" los tejidos sanos.

La infestación ocurre cuando la mosca hembra deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades naturales (nariz, oídos, ojos, genitales). Las lesiones cutáneas mínimas, como picaduras de insectos, también pueden servir de sitio de oviposición.

Cuadro clínico y diagnóstico

El Informe mensual de la situación actual de Miasis por Cochliomyia Hominivorax en el humano refiere que el cuadro clínico se caracteriza por dolor intenso, sensación de movimiento en la lesión, secreción serosanguinolenta y mal olor . Puede observarse destrucción progresiva de tejidos, inflamación local y, en casos avanzados, compromiso de estructuras profundas.

Mientras que el diagnóstico de la miasis es principalmente clínico, basado en la observación directa de larvas en la lesión, apoyado por la exploración física, incluida otoscopia u otros estudios según la localización. La confirmación se realiza mediante la identificación taxonómica del parásito.

Ante un caso sospechoso, deben tomarse, conservarse y enviarse muestras biológicas al Laboratorio Estatal de Salud Pública correspondiente, conforme al Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de la miasis humana por Cochliomyia hominivorax.

Por su parte, el tratamiento incluye la extracción mecánica completa de las larvas, limpieza y desbridamiento de la herida. Se pueden utilizar agentes que faciliten la salida de las larvas (oclusión o sustancias tópicas). Y precisó que se complementa con antibióticos si existe infección secundaria.

TG