El candidato colombiano Abelardo de la Espriella agradeció el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, quien auguró una mejora en la relación bilateral en caso de que el conservador venza al progresista Iván Cepeda en el balotaje presidencial.

“Con la frente en alto y el corazón palpitante de gratitud patriótica, recibo sus palabras y su firme apoyo. ¡Gracias, señor presidente!”, publicó De la Espriella en la red social X.

Trump manifestó antes desde su red social su “completo y total respaldo” a De la Espriella, a quien calificó como un “líder inteligente” que se enfrentará a un “marxista de izquierda radical” en la segunda vuelta del 21 de junio.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito tremendo liderando a Colombia”, indicó Trump, anticipando que haría crecer la economía, promovería el comercio, combatiría el crimen y las drogas y detendría la “inmigración ilegal”.

Por su parte, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro rechazó el apoyo de Trump al candidato conservador e instó a la ciudadanía a votar con libertad para “no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”.

Iván Cepeda, candidato oficialista a la presidencia, afirmó que el apoyo de Trump a De la Espriella tiene un “tinte injerencista”.

CT