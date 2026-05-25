La plaga del gusano barrenador del ganado en Jalisco se sigue expandiendo. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural hasta el momento se tienen reportados 433 casos de los cuales 123 se encuentran activos de los cuales 18 casos son en mascotas.

Plaga ya afecta a 55 municipios de Jalisco

Hasta el momento se reportan casos positivos en 55 municipios de las principales zonas ganaderas de Jalisco.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, Eduardo Ron, reconoció que el incremento en las temperaturas ha provocado el aumento de casos.

"Empiezan los calores y empiezan a exponencializarse el problema esa es la realidad. Duramos mucho tiempo en latencia con los binomios haciendo cuidados, pero con el calor, el efecto del cambio climático está muy fuerte, los calores y las temperaturas que hemos tenido son históricas y eso hace que se reproduzca más rápido la mosca", comentó.

Entregan kits y capacitación a ganaderos

Afirmó que para combatir la plaga comenzaron a entregar kits a los ganaderos ubicados principalmente en zonas afectadas.

"Estos kits incluyen ivermectina que es un desparasitante y obviamente polvos de curación", explicó.

Adicionalmente la Sader comenzó a capacitar a los productores para que puedan realizar curaciones al ganado. Eduardo Ron explicó que debido al incremento de las temperaturas los casos positivos se dispararon.

Liberarán más de 100 millones de moscas estériles

En los próximos meses la Secretaría de Agricultura federal comenzará a dispersar más de 100 millones de moscas estériles para combatir la plaga.

"Tenemos que estar trabajando en mucha capacitación, hubo muchos años este problema del Gusano Barrenador del Ganado y la principal arma que tenemos es capacitación para que los productores puedan curar las heridas", subrayó Eduardo Ron.

Reses y mascotas, entre los animales afectados

La mayoría de los casos registrados de gusano barrenador del ganado se reportan en reses, pero también hay en perros, cerdos, cabras, borregos y caballos.

La semana pasada se reportó la presencia de la plaga en mascotas como los perros. De acuerdo con la ASICA hasta el momento se tienen registrados 13 casos en perros.

Piden revisar heridas y reportar síntomas

Para contribuir con la prevención y control de la emergencia sanitaria por la presencia de la mosca Cochliomyia hominivorax, ASICA recomienda a las y los dueños de animales y mascotas cuidar y revisar a sus animales, y ante la presencia de una herida, realizar la limpieza y curación para su cicatrización.

En caso de detectar signos sugerentes a GBG, como secreción sanguinolenta, olor putrefacto o la presencia de larvas, deberá acudir con un médico veterinario para brindarle la atención inmediata, además de notificar al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, así como reportar a los números telefónicos 800-751-2100, 55-3996-4462 y 33-3030-8077 de la ASICA Jalisco.

Mantienen vigilancia en municipios afectados

Con el fin de proteger la actividad pecuaria del Estado, técnicos de ASICA Jalisco mantienen operativos de inspección, vigilancia y monitoreo en municipios afectados para contener la propagación del gusano barrenador.

Además, realizan recorridos en busca de gusaneras y llevan a cabo visitas para promover el reporte oportuno entre la ciudadanía.

Conoce el mapa de la Sader y ubica en dónde se encuentran los casos del gusano barrenador, da clic en la imagen:

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