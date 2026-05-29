En la Ciudad de México se tienen identificados tres casos positivos de miasis por cochliomyia hominivorax, conocido como gusano barrenador, en humanos; sin embargo, no se trata de habitantes locales, sino de pacientes provenientes de otros estados del país que llegaron para recibir atención médica o fueron notificados aquí en la capital.

Así lo dio a conocer la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, quien detalló que se trata de un niño de Oaxaca, una persona de Hidalgo y otra de Puebla, que fueron detectados en sus estados, pero reciben tratamiento en la Ciudad.

"Ha habido personas que han venido a atenderse a la Ciudad; se han atendido varias personas en la Ciudad de México y ha habido tres casos positivos, pero que han venido, uno de Oaxaca, que fue notificado por la Ciudad de México, pero que es un niño que vino de Oaxaca. Hay otro caso positivo que vino de Hidalgo y otro de Puebla, esos fueron notificados en Hidalgo y Puebla, pero vinieron a tratarse en unidades de salud en la Ciudad", precisó.

La enfermedad que transmite el gusano barrenador no se transmite de persona a persona

La secretaria de Salud recordó que la enfermedad no se contagia "de persona a persona", sino que necesita de la mosca, que funciona como vector, y la transmisión se da a través de heridas abiertas y exposición a moscas, tanto en animales como en seres humanos.

"Por eso es muy importante, como debería ser en general, atender las heridas y buscar atención cuando las heridas no siguen el curso normal de cicatrización".

Si bien la transmisión del gusano barrenador se da esencialmente a nivel agropecuario, Gasman Zylbermann explicó que en la Ciudad se mantiene una vigilancia epidemiológica "muy seria" de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

"A nivel Ciudad de México estamos haciendo una vigilancia epidemiológica muy seria, tanto a nivel de animales y también de personas", afirmó la funcionaria.

Hasta el momento, solo se reportan cuatro casos en CDMX

De acuerdo con el informe de casos activos de CBG de la Senasica, al corte del 27 de mayo se reportaron cuatro casos en la Ciudad de México: tres en Tlalpan y uno en Álvaro Obregón.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la Secretaría de Salud está trabajando para atender la situación. No obstante, pidió que las personas acudan al médico, ya que estos casos ocurren por heridas mal tratadas.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, mencionó que ya va a estar lista la fábrica de moscas para atacar al gusano.

"Ya va a estar lista la fábrica de moscas en Chiapas, yo creo que la vamos a inaugurar por ahí después del 20 de junio", indicó la Mandataria.

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AO