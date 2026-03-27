Irán anunció este viernes 27 de marzo del 2026 que acordó con autoridades "facilitar y agilizar" el paso de ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz, mientras que Israel lanzó ataques contra instalaciones nucleares iraníes: esto es todo lo que se sabe de esta decisión clave para aliviar la tensión en Medio Oriente.

El embajador iraní dijo que Teherán ha aceptado una solicitud de la ONU para permitir que la ayuda humanitaria y los embarques de productos agrícolas transiten porel estrecho de Ormuz, que normalmente maneja una quinta parte de los embarques mundiales de petróleo y casi un tercio del comercio mundial de fertilizantes.

¿Por qué la decisión de Irán sobre el estrecho de Ormuz es tan importante a nivel internacional?

Sería el primer avance en el estrecho tras un mes de guerra. Aunque los mercados y los gobiernos se han centrado en gran medida en los suministros bloqueados de petróleo y gas natural, la restricción a ingredientes de fertilizantes y del comercio amenaza la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el mundo.

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"Esta medida refleja el compromiso continuo de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan sin demora", dijo Bahreini en una publicación en X que de inmediato se viralizó.

La ONU anunció previamente la formación de un grupo de trabajo para abordar los efectos en cadena que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido en la entrega de ayuda.

El anuncio se conoció apenas horas después de que medios estatales iraníes dijeran que dos instalaciones nucleares habían sido atacadas. Israel, que había amenazado con "escalar y ampliar" su campaña contra Teherán, se atribuyó la responsabilidad, e Irán amenazó rápidamente con tomar represalias.

JM

