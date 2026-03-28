Donald Trump firmó una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), en un intento por contener la crisis operativa que ha provocado largas filas, retrasos y cancelaciones en aeropuertos de Estados Unidos.

La medida surge en medio de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que supera los 40 días y ha dejado sin salario a miles de empleados, en un contexto de fuerte confrontación en el Congreso: mientras el Senado avanzó en un acuerdo parcial, la Cámara de Representantes lo rechazó por falta de recursos para migración, lo que llevó a la Casa Blanca a intervenir para evitar un colapso aéreo.

La falta de pagos provocó un alto nivel de ausentismo entre los agentes de seguridad, responsables de los controles en aeropuertos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, los trabajadores comenzarán a recibir sus salarios a partir del lunes, utilizando recursos provenientes de un paquete fiscal aprobado previamente. La medida busca incentivar el regreso del personal a sus puestos y restablecer la operación en los filtros de seguridad.

El cierre afectó de forma visible a los principales aeropuertos del país. En algunos, el ausentismo superó el 40%, y a nivel nacional más del 11% del personal dejó de trabajar. Esto redujo la capacidad en los puntos de revisión, provocando retrasos masivos y afectaciones a miles de pasajeros.

Ante la emergencia, el Gobierno desplegó agentes del ICE en aeropuertos para tareas logísticas como control de filas y accesos. La medida generó críticas de organizaciones civiles, que advierten posibles abusos y el uso de personal no especializado en funciones sensibles.

El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, anunció que impulsarán un plan alternativo para financiar temporalmente al DHS.

CT