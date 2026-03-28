Síntomas de la nueva variante del COVID-19 y qué países presentan casos

Una nueva variante de COVID-19 es objeto de evaluación por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha alertado sobre una menor efectividad de la inmunidad adquirida por vacunación o infecciones previas.

La cepa BA.3.2 de SARS-CoV-2 es una derivación de Ómicron BA.3 que ha sido monitoreada desde diciembre de 2025. Sus síntomas no difieren de otras variantes del COVID-19 ni hay datos que indiquen una mayor severidad, hospitalizaciones o muertes asociadas; sin embargo, se ha detectado una marcada deriva antigénica (mutaciones que le permiten evadir el sistema inmunológico).

A pesar de esto, la OMS considera que las vacunas aprobadas siguen protegiendo contra complicaciones graves de la enfermedad.

Hasta noviembre de 2025, la BA.3.2 se había detectado en siete países, con 86 secuencias reportadas en GISAID (Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos sobre la Gripe, por sus siglas en inglés), la plataforma donde laboratorios de todo el mundo informan sobre las secuencias genéticas detectadas.

El virus se ha encontrado en altos niveles en aguas residuales del occidente de Australia y en bajos niveles en algunos estados de Estados Unidos. La tendencia es creciente en las regiones de la OMS del Pacífico Occidental y Europa.

Cabe señalar que la región del Pacífico Occidental es de especial interés, pues está compuesta por 37 países, algunos con gran población y conexiones aéreas importantes, como China, Japón y Filipinas.

En Estados Unidos, los primeros casos identificados correspondieron a dos adultos mayores que requirieron hospitalización y a un menor que fue atendido de forma ambulatoria.

La variante no ha sido detectada en México.

La vacunación sigue siendo importante para evitar casos graves de la enfermedad. EL INFORMADOR/Archivo

Síntomas de la variante BA.3.2 del COVID-19

La variante BA.3.2 no presenta síntomas diferenciados de Ómicron u otras variantes del COVID-19.

Entre los síntomas se encuentran: