Un ataque iraní con misiles hirió a varios militares estadounidenses y dañó algunos aviones en una base en Arabia Saudí el viernes, informó un funcionario de Estados Unidos este viernes 27 de marzo del 2026 a periodistas de la agencia AP.

¿Cómo fue el ataque iraní que hirió a militares de Estados Unidos?

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos militares delicados, dijo que el ataque contra la Base Aérea Prince Sultan involucró un misil iraní y drones, además de que dañó varios aviones estadounidenses de reabastecimiento. No estaba claro cuántos soldados resultaron heridos ni con qué gravedad.

La confirmación, reportada antes por The Wall Street Journal, se produce después de que circularan en redes imágenes satelitales de aeronaves dañadas.

El sargento del Ejército Benjamin N. Pennington, de 26 años, murió días después de resultar herido durante un ataque contra la base el 1 de marzo. El Comando Central de Estados Unidos dijo más temprano que más de 300 militares han resultado heridos en el conflicto.

¿Qué se sabe del conflicto entre Irán y Estados Unidos?

Mientras tanto, el embajador iraní ante las Naciones Unidas en Ginebra, Alí Bahreini, afirmó que Teherán ha acordado "facilitar y agilizar" el paso de ayuda humanitaria a través del estrecho de Ormuz.

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Bahreini dijo que Teherán ha aceptado una solicitud de la ONU para permitir que la ayuda humanitaria y los embarques de productos agrícolas transiten por la vía marítima, que normalmente maneja una quinta parte de los embarques mundiales de petróleo y casi un tercio del comercio mundial de fertilizantes.

Sería el primer avance en el estrecho tras un mes de guerra. Aunque los mercados y los gobiernos se han centrado en gran medida en los suministros bloqueados de petróleo y gas natural, la restricción a ingredientes de fertilizantes y del comercio amenaza la agricultura y la seguridad alimentaria en todo el mundo.

JM

