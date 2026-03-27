Irán advierte: buques que crucen Ormuz "se enfrentarán a graves consecuencias"

El estrecho de Ormuz, vía marítima clave para el petróleo y gas natural licuado mundial, permanece cerrado, y cualquier embarcación que atraviese esta ruta "se enfrentará a graves consecuencias", advirtió este viernes la Guardia Revolucionaria de Irán.

"Se prohíbe el movimiento de cualquier buque 'hacia y desde' los puertos de origen de aliados y enemigos desde cualquier corredor", advirtió la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La misma fuente aseguró que tres buques portacontenedores de diferentes nacionalidades, que no especificó, intentaron dirigirse hacia "el corredor designado para buques autorizados", pero fueron obligados a retroceder tras recibir advertencias de la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La guerra en Medio Oriente entra en su cuarta semana tras la escalada iniciada el 28 de febrero con ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní, a los que Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo, además de mantener un bloqueo 'de facto' de Ormuz, vía marítima clave por la que transita el 20 % del petróleo y el gas natural consumido a nivel mundial.

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Sin embargo, el país persa está dejando pasar a buques de países amigos.

Trump extiende hasta el 6 de abril su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz

Estados Unidos no ha descartado una operación terrestre en la República Islámica, mientras el presidente Donald Trump ha ampliado hasta el 6 de abril su moratoria a los ataques contra la infraestructura energética de Irán.

El líder republicano informó a través de su red Truth Social que, "a petición del Gobierno iraní", ha decidido prolongar el plazo 10 días más, con lo que vencerá el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington.

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien", añadió.

Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

El plazo original lo fijó para el lunes, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

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MB

