Guerra en Medio Oriente podría recrudecer la inflación en México: CNA

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México dijo que las afectaciones en el estrecho de Ormuz por la guerra en Medio Oriente impactarán los precios de la urea, componente principal de los fertilizantes, lo que podría ocasionar un incremento de precios y baja en la producción de los alimentos.

En conferencia de prensa, el presidente y el director general de dicho organismo, Jorge Esteve Recolons, y Fernando Haro, respectivamente, explicaron que hay productores que reducen el uso de fertilizante por sus altos precios y eso ocasiona un menor rendimiento a la hora de cosechar y, por ende, esto podría verse reflejado en un costo más alto en los alimentos a nivel general.

"Hay países en los que ya el precio del fertilizante se ha incrementado en un 40%. Aquí en México todavía no llega a esos niveles, pero se habla que ahorita ya tiene un impacto el 25%", expusieron.

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¿Qué afectaciones tiene la guerra en Medio Oriente en el campo mexicano?

El CNA comentó que la guerra en Medio Oriente impacta fuertemente al campo porque el 35% de la urea pasa por el estrecho de Ormuz, siendo el ingrediente básico para hacer fertilizantes, nitrogenados y cristalizados, además de que en esa zona se produce el 25% de los fertilizantes.

"Esto, obviamente es una gran preocupación, ya de por sí los alimentos están subiendo y han subido y pues esto va a seguir exacerbando este problema de que el costo de los alimentos en el mundo sigue subiendo", añadieron.

A esto se suman otros problemas como las presiones en precios del jitomate, ya que tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponerle cuotas compensatorias de 17.09% a dicha hortaliza mexicana, una gran parte de productores decidieron diversificar cultivos y disminuyó la producción en México, lo que se juntó con la reducción de la cosecha en Florida.

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"Hoy falta tomate, y los consumidores estadounidenses son afectados por esa situación porque las cajas de jitomate de exportación subieron de 7 dólares hasta 50 dólares", explicó el CNA.

Sobre los programas de apoyo al campo, entre los que están los apoyos en la compra de fertilizantes, Esteva Recolons dijo: "Nunca se había metido tanto dinero en el campo y nunca había habido tan poco incremento en productividad, en producción"; asimismo, comentó que hay programas que causaron efectos adversos como "Sembrando Vida" debido a que generó deforestación en muchas zonas.

JM

