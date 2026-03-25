¿Peligra suministro de petróleo? Piden reabrir el estrecho de Ormuz ante riesgos

Mike Sommers, presidente del American Petroleum Institute (API), urgió a Estados Unidos a trabajar para reabrir el estrecho de Ormuz y buscar una solución duradera al conflicto entre Washington, Israel e Irán, esto debido a que podría peligrar el suministro de petróleo a niveles realmente preocupantes.

¿Qué advirtió el American Petroleum Institute sobre el conflicto en Irán?

Sommers, al frente de la principal asociación del sector petrolero estadounidense, advirtió que permitir que Teherán controle -incluso mediante drones- ese paso estratégico sería inaceptable.

Cerca del 20% del petróleo mundial circula por el estrecho del Golfo Pérsico, subrayó Sommers, quien afirmó que los líderes del sector coinciden en la necesidad de "terminar el trabajo en Irán" para garantizar la seguridad del suministro.

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¿Cómo afecta la situación en el Estrecho de Ormuz en los precios del petróleo?

La tensión regional ya se reflejó en los mercados: los precios del crudo escalaron a máximos de los últimos años y varios países asiáticos afrontan riesgos de escasez de combustible si la vía permanece interrumpida.

En Estados Unidos, el precio promedio de la gasolina alcanzó los 3.97 dólares por galón (es decir 3.785 litros), según la AAA.

Pese a la subida de los precios, Sommers consideró poco probable un aumento rápido de la producción petrolera estadounidense en el corto plazo debido a la volatilidad del mercado, por lo que la respuesta del sector sería -al menos por ahora- limitada.

JM

