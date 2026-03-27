Viernes, 27 de Marzo 2026

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Donald Trump no quita el dedo del renglón sobre Irán: dice que está "diezmado"

"Nuestro Ejército es el más grande, de lejos", expresó el presidente de Estados Unidos como parte de una nueva y polémica declaración

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco y EFE

Donald Trump volvió a hablar de Irán no bien aterrizó en Miami. EFE/S. Thew

Donald Trump volvió a hablar de Irán no bien aterrizó en Miami. EFE/S. Thew

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes 27 de marzo del 2026 en que Irán está "diezmado" y que desea alcanzar un "acuerdo" que ponga fin a la guerra.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Irán y un posible acuerdo?

"Sobre Irán, están siendo diezmados. Estamos hablando con ellos ahora y quieren cerrar un acuerdo. Es muy simple: nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado", declaró Trump al aterrizar en Miami (Florida), donde pasará el último fin de semana de marzo.

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Este sábado se cumple un mes del ataque a gran escala que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra Irán en el que murió el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, y que desató la actual guerra en Oriente Medio.

¿Qué se sabe de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán?

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas con la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un posible encuentro presencial en los próximos días.

     

Trump anunció el jueves que, para dar espacio a las negociaciones, pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz, o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

La guerra, en la que han muerto al menos trece soldados estadounidenses y que ha disparado el precio de la gasolina, es impopular en Estados Unidos, donde Trump hizo campaña a favor de mantener al país alejado de los conflictos externos, y ha acrecentado la fractura entre Washington y sus socios de la OTAN.

JM
 

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