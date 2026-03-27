Casa Blanca lanza aplicación móvil para seguir todas las noticias de Donald Trump

Por medio de sus canales oficiales, este viernes la Casa Blanca anunció el lanzamiento de una aplicación para teléfonos móviles en la que los usuarios podrán seguir de cerca las noticias, movimientos e intervenciones públicas del Presidente de Estados Unidos , Donald Trump.

De acuerdo con la publicación en X de la cuenta oficial de la Casa Blanca, la aplicación ya está disponible para su descarga tanto en dispositivos iOS y Android a través de sus respectivas tiendas virtuales de Apple Store y Google Play Store.

“LANZAMIENTO: LA APLICACIÓN DE LA CASA BLANCA. Transmisiones en vivo. Actualizaciones en tiempo real. Directamente de la fuente, sin filtros. La conversación que todos están viendo ahora está al alcance de tu mano”, indicó el mensaje.

���� �� LAUNCHED: THE WHITE HOUSE APP



Live streams. Real-time updates. Straight from the source, no filter.



The conversation everyone’s watching is now at your fingertips.



Download here ⬇️

�� App Store: https://t.co/VC8lwiyO0G



�� Google Play Store: https://t.co/zFjVcveGOV pic.twitter.com/xxaaSr1irC— The White House (@WhiteHouse) March 27, 2026

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Se puede encontrar la app bajo el mismo nombre de la residencia oficial y principal lugar de trabajo del Presidente estadounidense, es decir, “White House”.

EFE/ GOOGLE PLAY STORE

¿Para qué sirve la nueva aplicación de Trump impulsada por la Casa Blanca?

Según su descripción en los sitios de descarga, este medio digital tiene el objetivo de informar sobre todas las acciones del Mandatario, por lo que se incluirán no solo noticias, sino también eventos en vivo, anuncios de último minuto, reportes de nuevas políticas, fotos, videos, actualizaciones de temas relevantes y contenido temprano respecto a todo lo referente a la Administración de Trump.

"La aplicación móvil oficial de la Casa Blanca te mantiene conectado con el presidente Donald J. Trump y su administración como nunca antes. Recibe alertas de noticias de última hora en tiempo real directamente desde la Casa Blanca sobre acontecimientos clave, acciones ejecutivas y prioridades nacionales", señaló la descripción del programa.

EFE/ GOOGLE PLAY STORE

Casa Blanca presenta su app con broma sobre “muchos lanzamientos”

La Casa Blanca también difundió un video promocional en el que bromea con que hubo "muchos lanzamientos últimamente", en alusión a los bombardeos estadounidenses en Irán, pero pide a los usuarios "relajarse", ya que este nuevo lanzamiento corresponde a una aplicación.

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El Gobierno de Trump redobló su presencia en redes, con decenas de cuentas afiliadas en X, el lanzamiento de un perfil en TikTok y el uso de Truth Social, la plataforma creada por el propio líder republicano.

Asimismo, modificó el tono respecto a Administraciones anteriores mediante el uso de memes generados con inteligencia artificial para burlarse o insultar a rivales políticos y personas inmigrantes.

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