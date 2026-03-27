Casa Blanca lanza aplicación móvil para seguir todas las noticias de Donald Trump

Por medio de sus canales oficiales, este viernes la Casa Blanca anunció el lanzamiento de una aplicación para teléfonos móviles en la que los usuarios podrán seguir de cerca las noticias, movimientos e intervenciones públicas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.De acuerdo con la publicación en X de la cuenta oficial de la Casa Blanca, la aplicación ya está disponible para su descarga tanto en dispositivos iOS y Android a través de sus respectivas tiendas virtuales de Apple Store y Google Play Store.“LANZAMIENTO: LA APLICACIÓN DE LA CASA BLANCA. Transmisiones en vivo. Actualizaciones en tiempo real. Directamente de la fuente, sin filtros. La conversación que todos están viendo ahora está al alcance de tu mano”, indicó el mensaje. Se puede encontrar la app bajo el mismo nombre de la residencia oficial y principal lugar de trabajo del Presidente estadounidense, es decir, “White House”.Según su descripción en los sitios de descarga, este medio digital tiene el objetivo de informar sobre todas las acciones del Mandatario, por lo que se incluirán no solo noticias, sino también eventos en vivo, anuncios de último minuto, reportes de nuevas políticas, fotos, videos, actualizaciones de temas relevantes y contenido temprano respecto a todo lo referente a la Administración de Trump."La aplicación móvil oficial de la Casa Blanca te mantiene conectado con el presidente Donald J. Trump y su administración como nunca antes. Recibe alertas de noticias de última hora en tiempo real directamente desde la Casa Blanca sobre acontecimientos clave, acciones ejecutivas y prioridades nacionales", señaló la descripción del programa.La Casa Blanca también difundió un video promocional en el que bromea con que hubo "muchos lanzamientos últimamente", en alusión a los bombardeos estadounidenses en Irán, pero pide a los usuarios "relajarse", ya que este nuevo lanzamiento corresponde a una aplicación.El Gobierno de Trump redobló su presencia en redes, con decenas de cuentas afiliadas en X, el lanzamiento de un perfil en TikTok y el uso de Truth Social, la plataforma creada por el propio líder republicano.Asimismo, modificó el tono respecto a Administraciones anteriores mediante el uso de memes generados con inteligencia artificial para burlarse o insultar a rivales políticos y personas inmigrantes.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP