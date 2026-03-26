Donald Trump aplaza otra vez su ultimátum a Irán y da una nueva fecha: "Las conversaciones continúan"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves 26 de marzo del 2026 que extiende hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas: este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la tensión con Irán?

Donald Trump informó a través de su red Truth Social que, "a petición del Gobierno iraní", ha decidido prolongar el plazo 10 días más, con lo que su ultimátum vencerá el 6 de abril a las 20:00 horas de Washington.

"Las conversaciones continúan y, a pesar de las declaraciones erróneas difundidas por algunos medios de comunicación que propagan noticias falsas, están progresando muy bien", añadió.

¿Qué se sabe de las advertencias de Donald Trump a Irán?

Trump dio la semana pasada un ultimátum a Irán para que reabra totalmente el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa la quinta parte del petróleo mundial, bajo amenaza de destruir sus centrales eléctricas.

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El plazo original lo fijó para el lunes 23 de marzo del 2026, pero luego lo extendió hasta este viernes, al argumentar que ambos países comenzaron a negociar el fin del conflicto.

Este mismo jueves, Trump fue preguntado por la prensa si planeaba extender de nuevo su ultimátum y respondió que eso dependería de lo que le aconsejaran sus negociadores: el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner.

"Aún no lo sé. No lo sé. El señor Witkoff, JD y Jared me dirán si creen que va por buen camino y, si no va por buen camino, tal vez no", dijo.

JM