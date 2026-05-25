La fuerza aérea de Israel atacó este lunes 25 de mayo del 2026 blancos pertenecientes a Hezbolá en Líbano, incluso en el valle oriental de la Bekaa, al tiempo que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu prometió intensificar los ataques contra el grupo político-paramilitar libanés.

Netanyahu efectuó su advertencia luego de que, en las últimas semanas, Hezbolá ha estado lanzando drones de fibra óptica —un arma utilizada ampliamente en la guerra en Ucrania— contra fuerzas israelíes en el sur de Líbano y el norte de Israel.

"Los golpearemos. Es cierto que nos están arrojando drones, drones de fibra óptica. Tenemos un equipo especial trabajando en eso y también solucionaremos eso", expresó el primer ministro en un video publicado en redes sociales. "Lo que esto nos exige ahora es incrementar los golpes, incrementar la intensidad. Los golpearemos con fuerza".

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que, tras la publicación de Netanyahu, algunos residentes comenzaron a abandonar los suburbios del sur de Beirut , donde Hezbolá tiene una gran presencia. La agencia también indicó que varios ataques aéreos nocturnos alcanzaron la localidad oriental de Mashghara, en la región de la Bekaa.

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Hezbolá responde a ofensiva de Israel con más ataques a pesar de tregua

Mientras tanto, Hezbolá señaló que llevó a cabo ocho ataques más temprano en el día, incluido un ataque con drones contra efectivos israelíes en Misgav Am, en el norte de Israel.

Los ataques diarios entre Israel y Hezbolá han continuado pese a un alto el fueg o mediado por Washington que está en vigor desde el 17 de abril.

Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo más temprano este lunes que Hezbolá ha ignorado reiteradas solicitudes de que deje de dispararle a Israel, incluido un ultimátum reciente. El funcionario, que no está autorizado a hablar con la prensa y por ello declaró a condición de guardar el anonimato, añadió que nunca se esperará que Israel absorba pasivamente ataques contra sus fuerzas y civiles.

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Desde que entró en vigor el alto el fuego, Hezbolá ha lanzado más de mil drones y más de 700 cohetes para intentar descarrilar las negociaciones en curso entre Líbano e Israel, indicó el funcionario, y agregó que "el status quo es insostenible".

El mes pasado, Líbano e Israel iniciaron sus primeras conversaciones directas en más de tres décadas, con reuniones en Washington. Está previsto que funcionarios militares libaneses e israelíes se reúnan de nuevo el viernes, en el Pentágono, para hablar sobre el alto el fuego. Israel y Estados Unidos intentan lograr que Hezbolá sea desarmado.

JM