La moda que compras podría cambiar por completo en los próximos años. Jeff Bezos acaba de invertir 34 millones de dólares en fibras creadas en laboratorio para sustituir materiales como el poliéster y el algodón, en un intento por reducir la contaminación, los microplásticos y la dependencia del petróleo en la industria textil.

Jeff Bezos busca revolucionar la industria de la moda

Jeff Bezos decidió apostar por una de las industrias más contaminantes del planeta: la moda. A través del Bezos Earth Fund, el empresario destinó 34 millones de dólares para impulsar el desarrollo de fibras biodegradables y materiales sintéticos libres de plástico.

La iniciativa, liderada también por Lauren Sánchez Bezos, pretende reemplazar materiales ampliamente utilizados como el poliéster y la viscosa, ambos derivados de combustibles fósiles.

El proyecto marca un nuevo enfoque para el fondo ambiental, que hasta ahora había concentrado gran parte de sus esfuerzos en la conservación ecológica. Ahora, la meta es transformar desde el origen la manera en que se fabrican las prendas que millones de personas usan todos los días.

¿Por qué preocupa tanto el poliéster?

La industria textil enfrenta fuertes críticas por su impacto ambiental. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, materiales como el poliéster y la viscosa no son biodegradables y liberan microplásticos y compuestos químicos que terminan en ríos, mares y ecosistemas acuáticos.

Tom Taylor, presidente y director ejecutivo del fondo, resumió el problema en declaraciones a The Wall Street Journal: “El uso de combustibles fósiles en la industria de la moda es un gran problema”.

Actualmente, gran parte de la ropa producida a nivel mundial depende de fibras sintéticas derivadas del petróleo y del carbón. Además, cultivos como el algodón requieren enormes cantidades de agua, lo que incrementa la presión ambiental.

Fibras creadas con bacterias y residuos agrícolas

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es que las nuevas fibras podrían producirse usando bacterias y residuos agrícolas.

En la Universidad de Columbia, científicos trabajan en una fibra biodegradable creada a partir de bacterias que se alimentan de desechos agrícolas. El objetivo es disminuir tanto la dependencia del petróleo como la necesidad de cultivos intensivos en agua.

Lauren Sánchez Bezos destacó el potencial de estas investigaciones al afirmar que “el futuro de la moda se está inventando ahora mismo”.

La inversión también beneficiará a instituciones como:

University of California, Berkeley

Clemson University

Cotton Foundation

La profesora Helen H. Lu, especialista en ingeniería biomédica, explicó que el financiamiento ayudará a ampliar equipos científicos y resolver obstáculos técnicos, especialmente en un momento de incertidumbre para la ciencia en Estados Unidos.

CANVA

Aunque la idea resulta prometedora, el camino hacia la producción masiva no será sencillo. Las fibras sostenibles suelen ser mucho más costosas que los materiales tradicionales, y muchas startups enfocadas en innovación textil enfrentan dificultades económicas para mantenerse operativas.

Además, incluso cuando existen alternativas ecológicas viables, muchas marcas y consumidores siguen eligiendo productos más baratos. Steven Kolb, director ejecutivo del Council of Fashion Designers of America, aseguró que este sector todavía es “pequeño, subfinanciado” y con poca conexión industrial para escalar sus proyectos.

El Bezos Earth Fund calcula que algunos de estos materiales podrían llegar al mercado en un plazo de tres a cinco años, aunque eso dependerá de la capacidad para reducir costos y adaptarse a las cadenas globales de producción.

Amazon sigue bajo presión ambiental

La apuesta ambiental de Bezos también vuelve a poner bajo la lupa a Amazon, considerado el mayor minorista de ropa del mundo. La empresa sostiene que ha reducido en un tercio las emisiones de carbono por envío desde 2019 y mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2040.

Sin embargo, grupos como Amazon Employees for Climate Justice han cuestionado públicamente el impacto ambiental real de la compañía, señalando que su gigantesca red logística y el modelo de entregas rápidas generan enormes emisiones. Organizaciones ambientalistas también han criticado que las acciones filantrópicas de Bezos no compensan completamente la huella ambiental asociada al negocio principal de Amazon.

Ante esos cuestionamientos, Tom Taylor respondió: “Diferentes personas tienen diferentes valores. Este es el nuestro”.

La iniciativa podría convertirse en uno de los experimentos más ambiciosos para transformar la moda global. Si estas fibras logran producirse a gran escala y reducir costos, la ropa del futuro podría fabricarse con materiales completamente distintos a los actuales.

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