Israel abate al líder militar de Hamas, Izz al Din Al Haddad

El Ejército de Israel confirmó este sábado la muerte del alto cargo del brazo armado de Hamás en Gaza, Izz al Din Al Haddad, en sus ataques contra la ciudad de Gaza el viernes por la noche, según un comunicado castrense.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) y la ASI (Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet) anuncian que ayer, viernes, en un ataque de precisión en la zona de ciudad de Gaza, el terrorista Izz al Din Al Haddad fue eliminado", recoge el texto.

Un alto cargo de Hamás confirmó su muerte, refiriéndose a Al Haddad como un "mártir".

"Israel asegura que el mártir era el único negándose a entregar las armas del movimiento (Hamás) y que por eso fue atacado, a pesar de la flexibilidad del movimiento a este respecto", afirmó la fuente.

"Incluso después de atacar a sus líderes políticos y en el terreno, Hamás permanece comprometido con los términos del acuerdo. Sin embargo, enfatizamos que los mediadores deben apelar a Israel a adherirse a lo pactado", añade.

La muerte de al-Haddad se produjo en un momento en que el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo frágil, mientras cuestiones clave como el desarme de Hamás frenan el avance del acuerdo. A pesar de la tregua, que entró en vigor en octubre, Gaza ha visto fuego israelí casi a diario, con más de 850 fallecidos desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Israel le atribuye el liderazgo actual de la rama militar de Hamás, las Brigadas Al Qassam, tras la muerte de su jefe, Mohamed Sinwar, en 2025.

También le acusa de mantener rehenes en cautividad bajo su mando en la capital gazatí. En la noche del viernes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó de los ataques contra él a la familia de la exrehén Liri Albag (que salió de Gaza con vida), quien permaneció cautiva cuando Al Haddad lideraba a la milicia en la ciudad de Gaza.

Izz al Din Al Haddad era uno de los últimos altos rangos de largo recorrido en Hamás en la Franja de Gaza, y fue descrito por el ejército israelí como uno de los últimos comandantes de alto rango del brazo militar de Hamás que habían dirigido la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre, encabezados por el grupo insurgente.

En el asalto al sur de Israel murieron unas mil 200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza. Los ataques israelíes de represalia se han cobrado la vida de más de 72 mil 700 personas.

El funeral de Al Haddad se realizó en una mezquita de la capital, en el que también estaban los cadáveres de su mujer y su hija.

En total, siete personas murieron en el bombardeo israelí contra Al Haddad en un edificio del barrio de Rimal de la ciudad. Son más de 850 desde que comenzó el alto el fuego en la Franja de Gaza en octubre de 2025.

EFE

Judíos corean consignas racistas en marcha anual en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Grandes multitudes de judíos ultranacionalistas se congregaron el jueves al pie de la Puerta de Damasco de Jerusalén, coreando consignas racistas como "Muerte a los árabes" y "Que ardan sus aldeas" al iniciar un desfile anual por las zonas palestinas de la Ciudad Vieja.

El grupo, joven y en su mayoría masculino, entonó los cánticos bajo la mirada de la policía israelí, que había acordonado partes de la plaza para que los periodistas cubrieran el evento. La plaza, normalmente un mercado bullicioso para los residentes palestinos de Jerusalén oriental, estaba desprovista de palestinos cuando comenzó la marcha.

La marcha conmemora lo que Israel llama el Día de Jerusalén, que marca la captura por parte de Israel de Jerusalén oriental, incluida la Ciudad Vieja y sus lugares sagrados venerados por judíos, cristianos y musulmanes, en la Guerra de los Seis Días de 1967. Este año llega mientras el país avanza hacia nuevas elecciones, e Israel y su gobierno de línea dura están ansiosos por reforzar el apoyo entre su base religiosa y nacionalista.

La procesión a menudo deriva en enfrentamientos violentos entre ultranacionalistas y residentes palestinos. El jueves también se pudo escuchar a la multitud corear "Mahoma está muerto", en referencia al profeta musulmán y fundador del islam.

A primera hora del jueves, la mayoría de los residentes palestinos de la zona se habían encerrado en sus casas y los comerciantes colgaron pesados candados en las puertas, cerrando temprano por seguridad.

Se produjeron forcejeos cuando grupos de jóvenes participantes entraron en la Ciudad Vieja antes del inicio del desfile y se encontraron con palestinos en el barrio cristiano. Se arrojaron sillas mutuamente. Activistas de Parados Juntos, un grupo israelí-palestino de convivencia, intervinieron para intentar detener el enfrentamiento, según mostró un video difundido por la organización.

AP

